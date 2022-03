Hive, la nueva red social en tendencia

Una plataforma donde los creadores de contenidos perciben ganancias desde la primera publicación y que va en aumento según la calidad de los contenidos que publiquen

Hive es la blockchain (cadena de bloques), conformada por un ecosistema de 126 plataformas de código abierto, es una red social y también es una criptomoneda. El propósito de Hive es servir como una red social descentralizada cuyo contenido sea monetizado, inalterable y accesible desde cualquier parte del mundo y en cualquier momento.

Es una red social donde los creadores de contenidos perciben ganancias desde la primera publicación y que va en aumento según la calidad de los contenidos que publiquen. Por eso no son pocos los que ya han apreciado que esta plataforma promueve además de la economía a cambio de trabajo, el crecimiento personal; ya que son más cuidadosas en la creación de los contenidos, la ortografía, y la calidad de las imágenes.

Hive es para creadores de contenidos, pero también para personas que sean sociales, ya que implementa un sistema de ganancias para todos; o sea, por cada post se generan ganancias tanto para el creador como para el usuario que interactúa.

Crear una cuenta, mayormente es gratuito y basta con tener un usuario para acceder a cualquiera de sus plataformas sociales. Al crearla recibes una cantidad de recursos (RC) determinados que crecerán o disminuirán en dependencia de tu actividad, ya que cada acción conlleva gasto de los mismos. O sea, si no tienes recursos no puedes hacer nada, pero no te preocupes se recargan diariamente a un 20 %.

¿CÓMO SE GANA DINERO EN HIVE?

Existen varias formas de ganar criptomonedas en Hive, entre ellas:

Creando contenidos: al crear contenidos las demás personas pueden votar o comentar. Esto significa que cada voto positivo es una transferencia de recursos a tu cuenta, recibiendo así parte del “Fondo de recompensas”.

Votar y Curar: si encuentras una publicación que no es popular y le das tu voto puedes ganar una recompensa. También al efectuar un voto (en cualquier publicación) recibirás recursos. Desde la propia red social recomiendan no realizar estas acciones hasta tener 15 HP (Hive Power) propios.

Comprar barato y vender caro: los usuarios pueden hacer compras de Hive, Hive Dollar, a través de la billetera Hive, usando Bitcoin, Ether o Bitshares, y venderlos más caro.

Vesting: los tokens de Hive que sean colocados en HP ganaran una pequeña cantidad de nuevos tokens por su tenencia.

¿QUÉ SON LOS TOKENS Y CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE ELLOS?

Los tokens de Hive son los recursos de recompensas para los creadores y curadores de contenidos. También se distribuyen entre los usuarios que añaden valor con sus contenidos, comentarios, y votos en las publicaciones de otros usuarios y, claro, también una parte va a los testigos y a los tenedores de HP.

Los tokens de Hive son: Hive, Hive Power (HP), o Hive Dollar (HDB).

Hive: es la moneda líquida base de la plataforma (la criptomoneda en sí). Se puede convertir en HP, intercambiar por HBD o transferir a otras cuentas.

Hive Power: el HP es la moneda en estado congelado, es una medida de la influencia que tiene un usuario en la red Hive. Cuanto más HP tengas, más influyes en el valor de las publicaciones y comentarios.

Hive Dollar: los HBD son tokens líquidos de valor, establecidos y diseñados para ser fijados a un (1) dólar estadounidense. Pueden negociarse con hive y transferirse a otras cuentas para su comercio o intercambio.

Hive es la colmena más dulce de las redes sociales donde hay plataformas para todo tipo de usuarios y, aunque su curva de aprendizaje no es nada fácil, está destinada a hacernos crecer como usuarios. Muchas personas entran por lo que pueden ganar monetariamente hablando, pero en el camino deben dedicar más tiempo a crear contenidos de valor, un esfuerzo que se remunera no solo con Hive, Hive Power o Hive Dollar, sino también con influencia y autoridad.