Hoy en la Mesa Redonda “En Provincia: Villa Clara”

El Gobernador de Villa Clara Alberto López Díaz comparecerá este jueves en la Mesa Redonda para informar sobre los principales resultados económicos y sociales y las dificultades que enfrentó esta provincia en el año 2021 y los objetivos y desafíos para el año que recién comienza.

Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, los canales de Youtube de la Mesa Redonda y la Presidencia y las páginas de Facebook de Mesa Redonda, Cubadebate y la Presidencia transmitirán en vivo este programa desde las 6:30 p.m.

Villa Clara este jueves en la Mesa Redonda. (tomado de GOBIERNO PROVINCIAL PODER POPULAR VILLA CLARA, )

Este jueves 27 de enero, vísperas del aniversario 169 del natalicio de nuestro Héroe Nacional José Martí, la provincia de Villa Clara, por intermedio del gobernador Alberto López Díaz y otros directivos del territorio, comparecerá en el habitual espacio televisivo Mesa Redonda.

La participación villaclareña en tal popular espacio informativo guarda relación con la necesidad de exponer la realidad de la provincia en los distintos ámbitos de la vida y las maneras con que se enfrentan las dificultades y obstáculos impuestos por un bloqueo recrudecido, la pandemia mundial de la COVID-19 y una crisis económica global que nos afecta con dureza.

No puede faltar el enfrentamiento a la COVID-19 y la labor altruista desplegada por el bien llamado Ejército de Batas Blancas en estos duros meses de lucha contra el flagelo que tanto dolor y luto ha causado, pero que también tantas enseñanzas nos ha dejado en casi 24 meses de enfrentamiento al letal virus.

Gobernar con ciencia y desde la ciencia será otro de los tópicos a abordar. Al igual que el Programa de Soberanía Alimentaria, donde los polos productivos en explotación juegan un papel preponderante.

La producción de alimentos ocupará un lugar preeminente en lo relacionado con producciones clave que aseguren el per cápita por habitante de viandas, hortalizas, vegetales y proteínas.

Los proyectos de desarrollo local también estarán entre los asuntos a abordar.

De igual manera, se analizará el rol que desempeña la Empresa Estatal Socialista dentro del territorio y sus vínculos con los nuevos actores de la economía y los trabajadores del sector no estatal, tales como las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), las Cooperativas No Agropecuarias (CNA) y los trabajadores por cuenta propia.

En la exposición -que estará acompañada de videos y fotos-, se incluye el programa de la Vivienda y la producción local de materiales de la construcción. Resaltará la compra de 152 casas a madres con tres o más hijos, así como los millones de pesos asignados a subsidios.

Igualmente, será expuesta la labor realizada en las comunidades vulnerables, la atención a los casos vulnerables y los principales resultados alcanzados en la Asistencia Social.

Estará presentes también el deporte y la cultura, parte esencial en la formación y desarrollo espiritual de los villaclareños.

Todo ello, sin dejar de mencionar las insatisfacciones existentes en el pueblo relacionadas con temas de alta sensibilidad como el transporte, el abasto de agua, los altos precios, las redes hidráulicas, así como la situación de carreteras y caminos.

Será una agenda cargada de información que, sin edulcorar la realidad, permitirá ver el palpitar de la vida de los villaclareños y sus esfuerzos por salir adelante en una Villa Clara con Todos.