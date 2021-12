Destacada labor de trabajadores de Comunales durante 2021

Cuando el año 2021 llega a su fin es preciso destacar la labor de los trabajadores de Servicios Comunales de Caibarién, para mantener la higiene de la ciudad en medio de la elevada transmisión de la Covid-19, y a pesar de las dificultades de equipamiento y recursos materiales que afrontó la entidad.

Trabajadores de Comunales en Caibarién

En la entrevista concedida por David Castro González, director de la Unidad Empresarial de Base de Servicios Comunales de la Villa Blanca, recordó un inicio de año donde sus obreros asumieron con prioridad, eficiencia y cuidado la higienización en centros de aislamiento y zonas en cuarentena establecidas en el municipio, además de las instituciones de Salud.

Mantuvieron a la vez la recogida de desechos sólidos en el pueblo, afrontando las deficiencias de combustible y roturas de los equipos deteriorados por tantos años de utilidad. Contaron en este período con un camión recolector diseñado para dos turnos de trabajo, por encima de sus posibilidades, lo cual no logró siempre, 4 carretas y 27 carretones apoyaron la recogida de desechos en zonas rurales y la urbana. No obstante la fuerza de trabajo no presenta dificultad al cierre de estos 12 meses.

El director de Comunales en la Villa Blanca pidió distinguir a sus choferes por el apoyo a los servicios necrológicos en otras localidades, dieron respuesta a cada situación y sin contagiarse con la pandemia.

En este año además de las prioridades de la higiene realizaron acciones referidas a la Tarea Ordenamiento con las particularidades del sector, además las tareas planificadas de reparación y mantenimiento en unidades como la Funeraria, la Fábrica de Coronas y el Parque Infantil que reabrió sus puertas la segunda semana de diciembre con su Heladería muy bien acogida por la niñez del territorio.

El cementerio triplicó sus servicios, y para bien recibió igual acciones de mantenimiento, empeño que vale destacar en un largo periodo de paralización de unidades.

En cuanto a las Inversiones el plan de bóvedas y osarios se sobrecumplió para asumir la mortalidad que trajo consigo la pandemia, sin embargo no hubo problemas de capacidad. En las inversiones aparece el parque del reparto Van Troi 2 en movimiento de tierra y que de acuerdo a los planes continuará el próximo año. El proyecto de la playa se detuvo para los próximos meses, sin embargo aprovecharon para realizar estudios de Geocuba y el Citma, necesarios para el vertimiento de arena y así avanzar en el Cronograma de ejecución.

Labores sindicales se mantuvieron así como la atención a trabajadores, entrega de módulos, aseo y como prioridad medios de protección. El director de la entidad refirió las deficiencias que persisten en temas de transporte y recursos pero reiteró que continuarán en la búsqueda de alternativas. Otras proyecciones para el venidero año hablan de avances en proyectos y planes de reparación, mantenimiento e inversiones, algunos detenidos por causas conocidas. Cambios y transformaciones asumirá también el colectivo en su estructura empresarial, y que aprovecharán para ampliar su gestión a favor de la higiene, la salud y mejorar o imagen del pueblo.