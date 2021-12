Mantiene Caibarién en cero tasa de incidencia de positivos a Covid-19 (+Audio)

Cuando finaliza la segunda semana de diciembre Caibarién se distingue por lograr y mantener en cero la tasa de incidencia de confirmados con la Covid-19.

Una estadística que se define por los últimos 15 días y es que desde el pasado 21 de noviembre en que se reportó una niña positiva al coronavirus, no han surgido nuevos contagios en esta localidad.

Difícil ha sido lograrlo, pero el esfuerzo de todos desde sus posiciones y el avance de la Campaña de vacunación que amplía el número de personas inmunizadas, ha llevado a frenar la transmisión que en meses como septiembre alcanzó una tasa de incidencia por encima de 2000 mil por cada 100 mil habitantes, el mes de la más elevada trasmisión comunitaria con mil 660 casos positivos al virus.

En intercambio con especialistas locales de Higiene y Epidemiología, se concluyó que no obstante a lo logrado no se debe hablar de cierre porque la pandemia continúa activa y ahora con la cepa más reciente detectada en un caso en Pinar del Río, por eso reiteraron la necesidad de no descuidar la disciplina y prevención aunque este municipio logró y se mantiene con una tasa de incidencia de positivos a la Covid-19 en cero.

Imagen tomada de archivos