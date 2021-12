Yary y Alexander, con la voluntad de los valientes (+Audio)

Sé que Yarisleidy Lara Carrera y Alexander Salgado Pérez, no son superhéroes, son una mujer y un hombre con sueños, sentimientos y necesidades como nosotros, pero, al enfundarse en sus batas blancas apuestan por su vocación con una voluntad extraordinaria.

Yary…«Amo ser médico porque en esencia es ayudar a todas las personas y creo que con mi profesión logro este propósito.»

Alexander…«Amo ser médico y amo la Medicina. La amo por vocación y no hay un motivo exacto por el cual estudié Medicina, ahora mismo se me ocurren un sinfín de motivos, el primero ser una las profesiones más gratificantes que existen y el segundo nunca dejas de aprender cosas nuevas y sorprendentes.»

A Yary y Alexander los conocí por referencias de sus pacientes cuando los elogiaban por ser excelentes médicos de familia.

Yary…«Comencé mi vida laboral en el consultorio médico 32.14 en Cambaito. Siempre disfruté mi trabajo, en especial interactuar con la población, conocerla, visitarla, de todos aprendí mucho y ellos de mí. Luego pasé al consultorio médico 32.1. Disfruté mi tiempo como médico de consultorio, en especial porque ayudas a la comunidad, les haces sentir que eres parte de ella y que todos son importantes para ti.»

Alexander…«Fueron increíbles mis años como médico del consultorio 10.5. Amo la Medicina Familiar y el trabajo del consultorio. Creo que me aportó mucho a mi vida profesional y personal. El trabajo como médico de la familia me dio gran satisfacción y buenos resultados profesionales. Tuve una población a la que admiro y me gané su respeto. Más que pacientes se han convertido en mi familia.»

Sin embargo, en marzo de 2020, con solo dos años de graduados, todo dio un giro de 180 grados. Un virus invisible y poderoso deshizo sus rutinas profesionales y planes de vida.

Yary…«Cuando comienza la pandemia tuve que enfrentar un gran reto. Era una nueva etapa para los profesionales de la Salud. Primeramente en el consultorio donde tuve que iniciar las pesquisas, vigilar los contactos directos de los enfermos, los arribados al país, una serie de indicadores que cada día sumaban más. Luego tuve que pasar a ser vicedirectora de Asistencia Médica en el policlínico Pablo Agüero Guedes.»

Alexander…«La Covid me llevó a sitios inesperados. Desde el consultorio tuve que trasladarme a consulta de respiratorio, a centros de aislamiento a trabajar en Zona Roja, y por último asumir la vicedirección de Higiene y Epidemiología del policlínico Leandro Figueroa en tiempos muy difíciles, con un alza epidémica en nuestro municipio, con una gran responsabilidad y donde el objetivo era enfrentar la Covid, lograr la recuperación de los pacientes, que no enfermaran más personas y mejorar el estado de salud de nuestro pueblo.»

A pesar del cansancio devenido de la batalla contra el mortal coronavirus, Yary y Alexander enfrentaron la meta de convertirse en especialistas de Primer Grado en Medicina General Integral.

Yary…«Al mismo tiempo de todo esto llegó el momento de pasar exámenes para optar por el título de especialista de Primer Grado en Medicina General Integral. Fueron meses muy difíciles porque coincidió con el alza de la Covid-19 en nuestro municipio, muchos nos enfermamos, mi niña y mi familia, compañeros del Consejo de dirección, amistades, pasé momentos muy embarazosos, pero logré con la ayuda de todos mis seres queridos estudiar y presentarme a los exámenes, a la tesis y obtuve resultados satisfactorios.»

Alexander…«Alcanzar el título de Medicina General Integral me llenó de alegría. Poder convertirme en especialista me costó horas de mucho estudio, de sacrificio, de desvelo, de ponerle cada día más al trabajo hasta llegar a alcanzar esta categoría y considero que no es llegar hasta aquí que debo seguir hacia adelante, pero es un gran logro que tengo en mi vida.»

Hoy, Yary y Alexander, asumen un nuevo desafío, ante la petición de la Dirección de Salud Pública estos noveles galenos se encuentran al frente de las dos áreas de Salud de Caibarién.

Yary…«Es un gran reto ser la directora del policlínico Pablo Agüero Guedes. Es una extensión muy grande, son muchas personas a dirigir, es mi primera vez y espero no hacerlo con tantas dificultades. Voy a poner todo mi empeño para que me salga bien y hacerlo lo mejor posible.»

Alexander…«Hoy tengo un gran reto, me encuentro recibiendo la dirección del policlínico Leandro Figueroa, y aunque es una tarea difícil creo que no es imposible y siempre se puede cuando el objetivo es perfeccionar y mejorar nuestro Sistema de Salud para fortaleces este Ejército de Batas Blancas y poner el nombre de la medicina cubana bien alto, en especial el del policlínico, y demostrar que somos una potencia médica. Hay que ponerle corazón y eso haré.»

Dra. Yarisleidy en consulta de infecciones respiratorias agudas

Dra. Yarisleidy supervisando el centro de aislamiento Villa Caoba

Dra. Yarisleidy presentando su tesis para optar por la especialidad

Dr. Alexander en el centro de aislamiento Brisas del Mar

Dr. Alexander presentando su tesis para optar por la especialidad

Dr. Alexander con sus compañeros

Imágenes cortesía de los entrevistados