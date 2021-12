Ómicron ya está presente en casi 60 países: OMS alerta sobre aparentemente alto nivel de reinfección

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el miércoles que la variante Ómicron del virus causante de la Covid-19 ya se ha detectado en 57 países y es probable que la cantidad de pacientes que necesitan hospitalización aumente a medida que esta se propague, lo cual es solo cuestión de tiempo, según alertan.

La OMS alerta sobre la alta posibilidad de reinfección que parece tener la nueva variante y ejemplifica en el informe epidemiológico semanal de la organización que los 212 casos confirmados en 18 países de la Unión Europea (UE) fueron en personas con síntomas leves o incluso asintomáticas.

La entidad mundial advierte sin embargo que aunque la variante Ómicron pueda causar menos casos graves que la Delta, la cual es predominante en la actualidad, podría aumentar las hospitalizaciones y las muertes si, como se teme, es más contagiosa y causa más infecciones en general.

Omicron is in sight and on the rise and we are right to be concerned and cautious. But, as I said, the problem now is Delta and however we succeed against #Delta today is a win over #Omicron tomorrow. Before it eventually surges @hans_kluge

— WHO/Europe (@WHO_Europe) December 7, 2021