¡Ya llega Multicolor de Daryl!

Listo disco Multicolor del caibarienense Daryl y sus invitados

Próximamente los seguidores del joven intérprete caibarienense Daryl Regueiro podrán disfrutar de su nuevo fonograma de título Multicolor con la participación de reconocidas figuras de la música cubana.

Entre los artistas invitados para participar en el disco conformado por once temas compuestos por el anfitrión, están el reconocido Waldo Mendoza que colabora en el título “Mi amor”, JG en “Se me escapa”, Yury y Habana C en la composición “Contigo” y también Anacaona en el tema “Última copa”.

Según Daryl en la actualidad se mantiene activo en la promoción de su segundo álbum Multicolor por las redes Instagram, Facebook, con un impacto general por las figuras que lo acompañan en este nuevo proyecto ya materializado. Además, ya tiene varias grabaciones en programas de televisión que podrán disfrutar como De tarde en Casa, Todo música, Oh la Habana, Ritmo clip.

Agregó el joven artista que toda la materia de imagen y audiovisual estuvo a cargo de Ramón Álvarez, que también realizó el video presentado a Lucas este año, un tema de este álbum titulado Tú. Agradeció a su pueblo Caibarién que no olvida cuanto lo ha apoyado, así como a Radio Caibarién por abrir sus puertas a la esperanza que le permitió volar.

Imágenes: cortesía del entrevistado.