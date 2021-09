Se inician los ensayos del test que detectaría 50 tipos de cáncer con un solo análisis de sangre

A grandes rasgos, la medicina se basa en dos pilares básicos: diagnóstico y tratamiento. La importancia de diagnosticar cuanto antes cualquier enfermedad es aún mayor cuando hablamos de frenar el avance del cáncer. En la mayoría de estos cánceres la detección temprana mediante la correcta identificación de los síntomas supone la verdadera clave para la supervivencia… pero este esquema presenta un grave problema: cuando comienzan a aparecer los primeros síntomas claros, significa que el tumor ya está bastante avanzado. Necesitamos métodos y tecnologías que nos permitan adelantarnos y, en este aspecto, un comunicado del Sistema Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido adelanta un proyecto que podría mejorar significativamente este esquema y que sin duda se ha convertido en la noticia del día.

En su web oficial, el gobierno británico anuncia el lanzamiento del “ensayo más grande del mundo de un nuevo análisis de sangre revolucionario que puede detectar más de 50 tipos de cáncer antes de que aparezcan los síntomas”. La prueba se basa en un simple análisis de sangre que según adelanta el NHS será capaz de “detectar cánceres que suelen ser difíciles de identificar en una etapa temprana, como los cánceres de cuello, intestino, pulmón, páncreas o garganta”.

Siempre es importante saber en qué fase se encuentra la investigación, y aunque el anuncio suena realmente prometedor, hay que tener en cuenta que tan solo se ha comenzado a reclutar voluntarios. Mediante correo, el NHS está enviando cartas invitando a participar a miles de personas en el Reino Unido, de diferentes orígenes, etnias y con una edad comprendida entre 50 y 77 años. El total estimado de participantes se eleva hasta 140.000 voluntarios, lo que le convierte en uno de los ensayos clínicos más importantes que se están desarrollando en este campo actualmente.

El proyecto se denomina Galleri, y junto a la participación de la Seguridad Social de Reino Unido, cabe destacar que el desarrollo es privado y lo está llevando a cabo la empresa GRAIL, cuyo objetivo es “detectar diferentes tipos de cáncer mediante la búsqueda de ADN anormal derramado de las células cancerosas en la sangre”. De esta manera, el test funciona al encontrar cambios químicos en fragmentos de ADN libre de células de código genético (cfDNA) que se filtran desde los tumores al torrente sanguíneo.

La propia directora del sistema de salud británico, Amanda Pritchard, se muestra entusiasmada. “Este análisis de sangre rápido y simple podría marcar el comienzo de una revolución en la detección y el tratamiento del cáncer aquí y en todo el mundo”. No obstante, tal y como señala el periodista especializado Federico Kukso, es importante no caer en un excesivo triunfalismo hasta comprobar los resultados cuando el ensayo esté más avanzado. Además, este tipo de anuncios suelen tener repercusiones económicas importantes (antes incluso de aportar resultados oficiales y revisados), no solo por subidas notables en bolsa sino porque la empresa GRAIL ha sido adquirida recientemente por la gran multinacional Illumina, por la deslumbrante cantidad de 7.100 millones de dólares, para “acelerar el acceso de los pacientes a la prueba de detección temprana de múltiples cánceres que salvan vidas”.

En definitiva, y sin contar los grandes proyectos para COVID, se inicia ahora uno de los mayores ensayos clínicos de los últimos años que contará con la participación de decenas de miles de voluntarios para desarrollar un análisis, simple y eficaz, que puede suponer un verdadero cambio en el diagnóstico del cáncer. No obstante, esta tecnología aún tiene un largo camino por delante y, a pesar de las buenas perspectivas, será importante no caer en la tentación del sensacionalismo antes de obtener resultados verificables. Aun así, es un gran proyecto al que estaremos atentos durante los próximos años.