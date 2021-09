Cuba ya tiene su equipo para mundial de béisbol Sub-23

En conferencia de prensa en el estadio Latinoamericano, el también director de los Gallos de Sancti Spíritus en las temporadas elites de la pelota cubana, expuso que se trata de un colectivo de mucho talento que enfrentará un torneo difícil.

Guillermo García debe convertirse en un puntal en la producción de carreras, dijo el mentor del equipo cubano al mundial Sub-23, Eriel Sánchez. Foto: Archivo

Cuba ya tiene su equipo para el campeonato mundial Sub-23 de béisbol que se jugará en el estado mexicano de Sonora a partir del próximo día 23. Eriel Sánchez, el mismo mentor que lograra hace dos años la clasificación de este elenco para la cita del orbe, volverá a conducir a los bisoños peloteros.

Este grupo tendrá la altísima responsabilidad de devolverle una sonrisa al rostro de la pelota cubana, luego de la no clasificación olímpica. Sobre cómo manejar el peso de esa gran misión en atletas jóvenes, Sánchez expresó que «el trabajo lo hemos basado justamente en ese reto, en que sí podemos asumirlo, en que ellos se conviertan en autores de ese despertar de nuestro béisbol».

Explicó que el compromiso «es con la afición, con el pueblo, con nuestra pelota, con la certeza de que podemos hacer grandes cosas que mañana se conviertan en la historia escrita por ellos».

En conferencia de prensa en el estadio Latinoamericano, el también director de los Gallos de Sancti Spíritus en las series nacionales no ofreció una alineación adelantada, ni siquiera una estrategia de rotación del pitcheo abridor, «porque responderemos a cada demanda con lo mejor que tengamos en ese momento. La exigencia irá marcando las decisiones».

No obstante, del grupo de lanzadores elogió la forma en que está el pinero Jonathan Carbó, tanto, que se atrevió a decir que, si comenzara mañana la justa, analizaría si sería el primer abridor. También destacó el estado del granmense Guillermo García. «Está por encima de los 350 de average, más dos jonrones, en la preparación que hemos realizado. Ha encontrado su desarrollo en esta categoría, se ve líder y debe ser un puntal».

Preguntado si los partidos a siete entradas, y no a nueve, favorece a su escuadra, dijo que «no creo que nos perjudique, estamos acostumbrados a lanzadores de mucho trabajo, de siete u ocho capítulos, por lo que un lanzador como Chi, Carbó o Naikel pudieran tirar cinco o seis sólidos innings, y buscar un cerrador para el final.

El certamen tendrá dos grupos; en el a, en Obregón, jugarán Cuba, República Checa, República Dominicana, Alemania, Taipéi de China y México, actual campeón. En el b, Colombia, Sudcorea, Países Bajos, Nicaragua, Panamá y Venezuela. Avanzan tres por cada llave a la Súper Ronda, en la cual se arrastran los resultados anteriores y los clasificados de una zona jugarán ante los adversarios de la otra, entre el 29 de septiembre y el 1ro. de octubre, y el día 2 será la final con los dos mejores de esa etapa.

Es tanta la responsabilidad, que una buena ubicación dejaría a Cuba entre los 12 primeros del ranking (hoy en el 11) o bajar, para no comprometer la presencia de la Mayor de las Antillas en el evento cumbre de 2022, el Premier-12.

«No voy a hacer un pronóstico, pero como jugador, y ahora en calidad de directivo, siempre me he exigido llegar a la cota más alta en cada evento, y este no será la excepción».

Equipo Cuba Sub-23: Receptores (3): Andrys Pérez García (MTZ), Iván Prieto González (GRA) y Loidel Rodríguez Peralta (SSP).

Jugadores de cuadro (7): Guillermo García García (GRA), Diasmany Palacio Rodríguez (SSP), Rangel Ramos Pozo (MAY), Miguel Antonio González Fuentes (GRA), Darlin Luis Jiménez Gallardo (GRA), Yandy Yánez Nembhard (CMG) y Rodoleisi Moreno González (SSP). Jardineros (4): Luis Enrique González Duncan (CFG), Loidel Chapellí Zulueta (CMG), Geisel Adriano Cepeda Lima (SSP) y Yuddiel González Torres (CAV). Lanzadores (10): Bryan Anthony Chi Montoya (HAB), Jonathan Carbó Campoalegre (IJV), Frank Abel Álvarez Díaz (PRI), Naikel Yoel Cruz Zaldívar (MTZ), Dariel Fernández Baz (PRI), Marlon Vega Travieso (MAY), Kelbis Rodríguez León (GRA), Luis Dannys Morales Aguilera (SSP), Ubert Luis Mejías Rodríguez (SCU) y Yeniel Alberto Zayas Londres (IJV).