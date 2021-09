Messi supera a Pelé como el mejor goleador suramericano

Este jueves, el futbolista argentino Lionel Messi superó a Pelé como máximo artillero suramericano vistiendo la playera de la selección nacional tras marcar tres tantos a Bolivia en partido por las Eliminatorias Clasificatorias al Mundial de Catar 2022.

Con la tripleta marcada por el actual delantero del París Saint-Germain (PSG) superó por dos goles las 77 dianas anotadas por Edson Arantes do Nascimento, conocido como Pelé, con la casaca de Brasil.

Y es que en el regreso de la Selección a Núñez, el Monumental fue Messi. El astro argentino llevó el peso del encuentro en todo momento, fue él de las mejores noches, esas que su tardía salida del Barça este verano, nos ha privado de ver en este inicio de campaña. Ante Bolivia llegó la primera de la temporada.

Argentina salió decidida a hacerse rápido con el control del partido. Trataba de crear peligro por las bandas, ya que por dentro parecía imposible ante la acumulación de defensores bolivianos. Imposible para muchos, no para Messi, que el minuto 14 se sacó de la chistera un caño en frontal para posteriormente superar a Lampe con su clásica rosca, poniendo el primero en el marcador. En ese momento, Messi conseguía empatar a Pelé con 77 dianas.

El gol relajó durante unos minutos a Argentina. Pero Bolivia no fue capaz de poner en peligro al debutante Musso. Antes del descanso, ‘La Albiceleste’ pudo ampliar la diferencia. A Lautaro se le anuló un tanto tras un fuera de juego muy justo y el propio delantero falló una ocasión clarísima dentro del área tras recibir una asistencia de Messi. No fue la noche del ‘Toro’ de cara a puerta. También la tuvo el ‘Fideo’ al final de la primera mitad, pero no llegó a definir solo ante Lampe.

La fiesta siguió para los actuales campeones de América y en el minuto 64, el ahora dorsal 30 del PSG la volvió a mandar al fondo de las redes.

Como guinda a un pastel construido por el seis veces ganador del Balón de Oro, en el minuto 88 las redes del arco defendido por Bolivia volvieron a mecerse, una vez más, Messi frotó la lámpara y firmó su obra maestra.

