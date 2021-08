Fidel es Cuba

Se acerca tu cumpleaños y me siento con una mezcla de alegría y vacío. Alegría por ver otro año más y agradecer tú nacimiento. Vacío por no verte físicamente, pero es superable, porque a cada paso, a cada momento, en cada tarea que desarrollo, algo me recuerda a ti.

Cuanto agradecimiento siento por ver como gracias a tu guía, empeño, dirección, logré mis sueños en la vida. Hoy puedo decir que lo que mi familia me dijo siempre de ti era cierto y por eso el camino elegido me permitió alcanzar mis sueños.

Se está acercando un día para cantarte, para recordarte, para agradecerte. Un día donde los agradecidos seguiremos diciendo no como consigna, sino como convicción: ¡Comandante en Jefe, ordene!

Eres de esos hombres que perduran en el tiempo pero que a la vez enriquecen la historia. Eres ese legado que revoluciona todo donde llegas: amigo, hermano, mi padre. Eres Cuba, Latinoamérica y el mundo.

Para mí, tú eres lo que yo aspiro a ser, alguien que no claudica, alguien que aporta, atrae, comparte y defiende la verdad de los más pobres. Ese que un día dejó de ser de él, para convertirse en todos.

Me quedé con el deseo de darte la mano, pero te entregué mi corazón de cubana y eso me hace sentir grande. Tu concepto de Revolución es mi guía del día a día porque: “…es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio; es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo; es luchar con audacia, inteligencia y realismo; es no mentir jamás ni violar principios éticos; es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas”.

Se está acercando un día feliz y ese día entre cubanos recordaremos tu alegría, tu empeño y voluntad por hacer de este mundo cada día mejor.

Imágenes: tomadas de Cubadebate.