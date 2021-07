Nadie habló como Chávez (+Videos)

Sus luces largas para ver la necesidad de la unidad latinoamericana frente al imperialismo. Y su voluntad de acero para construir esa unidad. Sus iniciativas siempre fueron originales e integradoras, desde la UNASUR hasta Petrocaribe, desde el Banco del Sur y el Consejo Sudamericano de Defensa hasta Telesur, el SUCRE, el ingreso de Palestina en la UNESCO… Nadie pudo reunir a todos los presidentes de la región como hizo Chávez cuando se fundó en Caracas la CELAC.

Una vida grande, gigante, a la altura de Bolívar, de San Martín y Artigas, de Alfaro y Morazán, de Martí y Sandino, de Allende y el Che. En Venezuela y en América Latina hay un antes y un después de Chávez.

Pero como somos radialistas, queremos fijarnos en Chávez, el comunicador. Ningún político habló en América Latina como habló este hombre. Ninguno.

En el aniversario 67 del natalicio del Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, Líder de la Revolución Bolivariana, queremos recordar al excepcional comunicador.

– Su humor, ironía, picardía…

Los políticos, generalmente, no ríen. Menos cuentan un chiste. Sienten que eso los “rebaja”. Chávez no. Él sabía que al pueblo nunca se “baja” porque el pueblo siempre está arriba. Y que no hay más ascensión que hacia la tierra.

Chávez se reía de todos y también de sí mismo. Tuteaba al presidente que tenía al lado. No se daba importancia y, por eso, tenía tanta importancia lo que decía.

Revisa la historia política latinoamericana. ¿Alguien habló con tanto humor como este llanero?

– Su manera de hacer fácil lo difícil.

Vas a una conferencia, escuchas una ponencia. Y no te quedas con nada. Abundan esos intelectuales de mucho gre-gre para decir Gregorio. Oradores y predicadores que no hablan para que los entiendan sino para demostrar que saben mucho. Ya que no son profundos, se dan el lujo de ser oscuros.

Chávez tenía una capacidad infinita para explicar los asuntos más difíciles de economía o política de la forma más sencilla. Maestro siempre, pedagogo del lapicito en mano, utilizaba todo tipo de comparaciones para que lo entendieran hasta los marcianos.

– Su forma de llamar al pan, pan.

Su lenguaje fue claro, frontal, “políticamente incorrecto”.

Chávez dijo que la tribuna de la ONU olía a azufre y le llamó diablo… al diablo de Bush. No se calló cuando el rey de España lo mandó a callar. Mandó a los yanquis al carajo. Maldijo al Estado terrorista de Israel. Al Papa le soltó que no era ningún embajador de Cristo porque Cristo vive en el pueblo y no necesita embajadores.

Chávez no se calló ante nadie. No conoció las medias tintas. Fue un deslenguado. Ojalá que hubieran más para cantarle las verdades a tanto político sinvergüenza que anda suelto.

– Su memoria prodigiosa.

Chávez era un lector empedernido. Nadie sabe dónde ni cuándo encontraba tiempo para devorar libros y subrayarlos con resaltadores de diferentes colores.

Luego, su prodigiosa memoria le permitía citar lo que leía, recordar hechos históricos al detalle, fechas, datos… Pero sus citas nunca eran pedantes, no mencionaba autores para echar en cara lo mucho que sabía, sino para explicar mejor sus ideas. Fue una mente brillante.

– Su prosa nunca aburrió.

Tuvimos la suerte de escuchar de cerca a Chávez en un Aló Presidente, en el barrio caraqueño de Caricuao. Fue una experiencia mágica. Chávez estuvo hablando dos horas. ¿O fueron tres? ¿O cuatro? Imposible recordarlo.

Porque Chávez contaba anécdotas, enlazaba una con otra sin perder el hilo central del discurso, relataba, narraba. En medio de un discurso se ponía a cantar o a recitar una copla. Nunca aburrió a quienes le escuchaban.

No, ningún político ha hablado en América Latina como este hombre. Ningún gobernante se comunicó tanto con su pueblo, ninguno despertó tanta simpatía, tantos amores y también tantos odios, tantas emociones juntas. Glosando al mismo Chávez, sus palabras fueron un batazo de jonrón por el jardín central. Genio de la comunicación, este comandante botó la bola como ningún líder lo ha hecho hasta ahora.

Sirva esta publicación para desde Radio Caibarién homenajear al Eterno Comandante de Venezuela.

Versionado del sitio Radialistas Apasionadas y Apasionados