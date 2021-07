Biden debe escuchar (+Video)

Más de 400 voces claman por el levantamiento del bloqueo a Cuba, entre ellas una parte significativa de los firmantes del documento son ciudadanos estadounidenses, lo cual demuestra el rechazo a las injustificadas medidas punitivas que pretenden enajenar al pueblo cubano de su libre determinación, rendirlo por hambre y obstaculizar su desarrollo económico y social

Desde los cuatro puntos cardinales fluyen las voces y tocan la puerta del despacho oval de la Casa Blanca para que su actual ocupante escuche un justo reclamo: poner fin al prolongado y cruel bloqueo contra Cuba.

Deje vivir a Cuba (Let Cuba Live!) reza la frase que encabeza la petición formulada mediante una carta desplegada a página completa este viernes en el influyente diario estadounidense The New York Times.

Más de 400 firmas, a título individual y a nombre de instituciones y organizaciones de la sociedad civil, rubricaron inicialmente la misiva que en apenas unas horas sumó nuevas decenas de suscriptores.

En términos respetuosos y firmes se apela al gobernante para que «firme inmediatamente una orden ejecutiva y anule las 243 medidas coercitivas de Trump».

De tal modo alude al recrudecimiento del bloqueo por parte de la administración del presidente Donald Trump. El cerco comercial, económico y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba desde el 7 de febrero de 1962, cobró mayores proporciones durante el mandato del magnate republicano, que arreció la persecución a entidades financieras, armadores de barcos y empresas en ee. uu. y otras partes del mundo; suprimió a la Isla como destino de cruceros turísticos; inscribió organizaciones y personas cubanas en listas negras, y cortó el envío de remesas familiares destinadas a Cuba.

Trump, con el coauspicio de la ultraderecha afincada al sur de la Florida, alentó una enfebrecida hostilidad anticubana, reflejada en la inclusión de Cuba entre los países patrocinadores del terrorismo y la criminalización de la noble ayuda médica cubana a decenas de naciones.

«No hay razón –expresa uno de sus párrafos– para mantener la política de la Guerra Fría que requería que Estados Unidos tratara a Cuba como un enemigo existencial en lugar de un vecino. En lugar de mantener el camino trazado por Trump en sus esfuerzos por deshacer la apertura del presidente Obama a Cuba, le pedimos que siga adelante. Reanude la apertura y comience el proceso de poner fin al embargo. Poner fin a la grave escasez de alimentos y medicinas debe ser la máxima prioridad.

«Nos parece inconcebible –señala–, especialmente durante una pandemia, bloquear intencionalmente las remesas y el uso de las instituciones financieras globales por parte de Cuba, dado que el acceso a dólares es necesario para la importación de alimentos y medicinas».

La carta recuerda que el pasado 23 de junio, la mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas votaron para pedirle a Estados Unidos que pusiera fin al bloqueo. Durante los últimos 30 años, esta ha sido la posición constante de la mayoría de la comunidad internacional en el foro de la onu.

LOS FIRMANTES

Una parte significativa de los firmantes del documento son ciudadanos estadounidenses, lo cual demuestra el rechazo a las injustificadas medidas punitivas que pretenden enajenar al pueblo cubano de su libre determinación, rendirlo por hambre y obstaculizar su desarrollo económico y social.

Destacan organizaciones comprometidas con la lucha por la paz y los derechos humanos, como el agrupamiento de mujeres Codepink, la coalición Answer (surgida tras los atentados del 11-s), Pastores por la Paz (reconocida en Cuba por sus acciones contra el bloqueo), The People’s Forum (que da tribuna a desempleados, marginados y minorías explotadas), y Black Lives Matter, el formidable movimiento contra el racismo y la brutalidad policial antinegra), que hallaron correspondencia en la Isla con el Centro Memorial Martin Luther King Jr.

Entre artistas e intelectuales de renombre, la solicitud tiene enorme resonancia, tales son los casos de las populares actrices Susan Sarandon, Jane Fonda, Marisa Tomei, la británica Emma Thompson; los actores Danny Glover, Peter Coyote y Mark Ruffalo, el director de cine Oliver Stone, el cineasta y cantante Boots Riley, la rapera Noname y la dramaturga Eve Ensler, autora de la globalmente famosa pieza Los monólogos de la vagina.

Del ámbito académico figuran el lingüista y politólogo Noam Chomsky, el analista de asuntos militares Daniel Ellsberg, la historiadora Roxanne Dunbar-Ortiz, el filósofo Cornel West y el activista e intelectual James Counts Early.

RESPUESTA GLOBAL

La iniciativa ha sido respaldada por personalidades políticas e intelectuales de varios países, como los expresidentes Luiz Inácio Lula, de Brasil; y Rafael Correa, de Ecuador. De este último país también quien fuera candidato a las últimas elecciones presidenciales, Andrés Arauz. Entre los brasileños cuentan las firmas del compositor y novelista Chico Buarque de Hollanda, el actor Wagner Moura, el escritor Fernando Morais, el teólogo Leonardo Boff, el escritor y religioso Frei Betto, la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann y el Movimiento sin Tierra.

El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, de Argentina; el economista Yanis Varoufakis, quien ocupó la cartera de Finanzas en el Gobierno de Tsipras; los filósofos y activistas indios Gayatri Spivak y Vijay Prashad, el sociólogo franco-brasileño Michael Löwy, y el político británico Jeremy Corbyn respaldaron el documento.

