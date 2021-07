Cuba excluida de la Copa Oro tras no recibir visas de EEUU el equipo de fútbol

Otra vez el bloqueo limita el deporte revolucionario. La selección cubana de fútbol no recibió a tiempo las visas para viajar a Estados Unidos y no podrá efectuar la fase previa de la Copa de Oro. Después de varios intentos, a los dirigidos por Pablo Elier Sánchez les fueron negadas la visas en las embajadas de Estados Unidos en Guatemala y Nicaragua.

Sin tener en cuenta esta situación, la Concacaf eliminó a Cuba de la Copa Oro, emitiendo las siguientes declaraciones:

“Dada la situación actual de salud pública y la necesidad constante de cumplir con los protocolos, la salud y seguridad de los equipos participantes no se puede comprometer”, agregó.

Ante la injusta decisión, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla denunció una vez más las consecuencias del bloqueo estadounidense contra Cuba.

En tanto, según twitteó la estrella de la selección cubana Onel Hernández, sus compañeros están llorando desconsolados después de más de un mes de preparación para estas eliminatorias.

A Sad day for the #Cuban football I’ll never saw my team mates crying like that they sacrifice so much 💔🇨🇺 #fairplay pic.twitter.com/5EdIIVvo3p

— Onel Hernandez (@OnelHernandez23) July 3, 2021