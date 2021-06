La celebración este cinco de junio del Día Mundial del Medio Ambiente pone la mira en la restauración de los ecosistemas; desde tu pedacito, multiplica la vida

Plantar un árbol.

Así de sencillo puede ser tu aporte este cinco de junio cuando el mundo entero celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Con la mira puesta en la restauración de los ecosistemas se sigue apostando por un desarrollo sostenible y la conservación de la vida en el planeta.

En medio de esta pandemia que nos borra colores, se insiste en pintar de verde nuestra Madre Tierra. El cuidado del entorno es tarea del presente donde las buenas prácticas deben ser un esfuerzo constante.

Desde Cuba el lema invita: Reimagina tu entorno y reimagínalo desde casa. Cada quien puede aportar su pedacito, desde la educación, para ayudar a los más pequeños a mitigar y adaptarse a la realidad del cambio climático.

Ya lo dijo Fidel en 1992: “Nuestro mundo caótico de hoy necesita orden para que la naturaleza no sea destruida, los mares, los ríos y la atmósfera dejen de ser envenenados, los suelos no pierdan su capa fértil, los desiertos no crezcan, los bosques no desaparezcan, el clima no cambie y los 10 000 millones de habitantes que seremos dentro de 50 años no mueran de enfermedades y hambre…”.

El compromiso con la acción climática nos toca ahora. Hacer las paces con la naturaleza es un desafío para las actuales generaciones con los ojos puestos en un futuro más próspero y seguro.

Comprender, sensibilizar. Accionar de inmediato para salvaguardar el entorno. Desde nuestras comunidades, cuenta nuestro quehacer.

¿Ya plantaste un árbol? ¡Anímate! Tú puedes plantar vida.

Imagen: de la autora.