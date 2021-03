Villa Clara celebrará el Día del Libro

Durante la jornada en homenaje al Día del Libro en Cuba y el Día Internacional del Libro Infantil habrá disímiles actividades literarias, paneles, recital de poesía y presentaciones de novedades de las editoriales Capiro y Sed de Belleza

Durante la jornada en homenaje al Día del Libro en Cuba y el Día Internacional del Libro Infantil habrá disímiles actividades literarias, paneles, recital de poesía y presentaciones de novedades de las editoriales Capiro y Sed de Belleza. Foto: Francisnet Díaz Rondón.

Una intensa jornada en homenaje al Día del Libro en Cuba y el Día Internacional del Libro Infantil se desarrollará en Villa Clara del 25 de marzo al 2 de abril. Incluirá actividades literarias, paneles, recital de poesía y presentaciones de novedades de las editoriales Capiro y Sed de Belleza.

Con el auspicio del Centro Provincial del Libro y la Literatura y teniendo en cuenta las medidas higiénico-sanitarias previstas, la iniciativa iniciará el jueves 25 con la presentación del texto Carlos Galindo Lena. Cincuenta poemas de amor, de la autoría de Carmen Sotolongo, a cargo de Edelmis Anoceto, en la Librería Ateneo Pepe Medina, a las 10:00 a.m.



En esta misma institución, el día 26, a las 9:30 a.m., serán presentadas por Ricardo Riverón Rojas las obras La otra eternidad, de Alejandro Hernández Rodríguez; Intenta no moverte, de Ernesto Peña, y El Partenón sin Fidias. Ensayos sobre poesía y ética, de Edelmis Anoceto.



El 27, en la casa natal de Samuel Feijóo, en San Juan de los Yeras, Ranchuelo, en celebración del aniversario 107 del natalicio del Sensible Zarapico, se presentarán los números 77 y 78 de la revista Signos, por Lidia Meriño y Geovannys Manso, así como Cuentos populares de humor, de Feijóo. El martes 30, en la Librería Ateneo Pepe Medina (9:00 a.m.) tendrá lugar la presentación de Diario de las cosas, de Lidia Ana Meriño, por Maylén Domínguez; Otros dibujos de Salma, de Arístides Vega Chapú, a cargo de Sergio García Zamora, y De tarde en tarde, de Lisy García, por Noel Castillo.



El 31 se pondrá a disposición del público la revista literaria Violas, a cargo de Geovanny Manso, Alexis Castañeda y Edelmis Anoceto, y el 1.º de abril se desarrollarán los paneles «Archivos y novedades editoriales de Tablas-Alarcos» y «La memoria imborrable. Tres décadas de crítica teatral», por Josefa (Fefi) Quintana, Doris Ramos y Omar Valiño Cedré, director de la Biblioteca Nacional José Martí, en la sala Margarita Cazallas del complejo cultural El Mejunje, a las 9:00 a.m.



La jornada concluirá el 2 de abril, y en homenaje al Día Internacional del Libro Infantil se realizará un recital de poesía con la conducción de Carmen Margolles, y la venta de libros infanto-juveniles. Estarán presentes las autoras Mildre Hernández Barrios, Leidy González Amador, Lidia Ana Meriño, Maylén Domínguez y el escritor Michel González Basnueva, en la «Pepe Medina», a las 9:00 a.m.



Una hora después, en la sala Margarita Casallas se presentarán los textos Manías crónicas, de Ricardo Riverón Rojas, por Omar Valiño; Los libros que a diario, de Yamil Díaz Gómez, a cargo der Edelmis Anoceto, e Introspección detrás del olvido, de Alexis Castañeda, por Geovannys Manso.