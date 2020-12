Por derecho y voluntad (+Audio)

Entrevista con el realizador de sonido de Radio Caibarién, Rafael Martínez García, quien no cree en obstáculos para darle color a la vida.

“Mi discapacidad es debido a una terrible enfermedad que sufrí, mis piernas nunca funcionaron. Mis padres nunca me pusieron objeción para desarrollarme como ser humano”.

Rafael Martínez García es de los caibarienense agradecidos y en su memoria retribuye el derecho que el país le ha dado para crecerse.

“Estoy en un país donde las posibilidades son grandes. Yo siempre soñé con el deporte, ser un atleta de alto rendimiento y lo logré; lo logré gracias a mi esfuerzo propio, pero también, a las condiciones que el país me puso porque fueron entrenamientos sin gasto ninguno y viajes al extranjero, donde pude representar a mi país y lograr una medalla internacional”.

Artista, dirigente, técnico en contabilidad, deportista, con una vida profesional heterogénea, Rafael Martínez García ha alcanzado su inclusión en la sociedad cubana, derecho otorgado por la Revolución.

“El discapacitado en otra sociedad tiene también sus posibilidades, pero no las que tenemos nosotros. Yo he compartido con personas de otros países y ellos tenían que pagar su participación en los eventos. Aquí en Cuba nos reunimos en asociaciones para no vernos como el discapacitado que está en su casa, sino que salimos y nos integrarnos a la sociedad para tener una familia como yo la tengo.”

A “Rafa” como cariñosamente lo llamamos todos, le sobran energías y ganas de hacer. Siempre risueño, deshanda los pasillos de nuestra emisora dispuesto a darle color a la vida por derecho y voluntad.

Imagen de Ernesto Arsenio Hernández Palencia