Desmontan la farsa de San Isidro en la TV nacional de Cuba

Politólogos y otros expertos participan en una revista especial de la TV cubana en la cual se analizan los hilos que mueven los intereses del llamado Movimiento de San Isidro, que por estos días ha realizado un espectáculo es muy similar al que, en otras oportunidades, han escenificado otros grupos mercenarios o títeres al servicio del gobierno de Estados Unidos

Cuba soberana no acepta injerencias.

Politólogos y otros expertos participan en una revista especial de la TV cubana en la cual se analizan los hilos que mueven los intereses del llamado Movimiento de San Isidro, que por estos días ha realizado un espectáculo es muy similar al que, en otras oportunidades, han escenificado otros grupos mercenarios o títeres al servicio del gobierno de Estados Unidos.

¿QUÉ ES, QUÉ PIDE Y QUIENES ESTÁN DETRÁS DEL MOVIMIENTO SAN ISIDRO?

La televisión cubana presentó un material que resume lo que ha estado sucediendo en estos días en el barrio de San Isidro, en el municipio de La Habana Vieja. Esta información ya había sido publicada por el Periódico Granma el pasado 24 de noviembre, bajo el título ¿Quién está detrás del show anticubano en San Isidro? (+Videos)

Un resumen: La cotidianidad en esta barriada se ha visto alterada por un grupo de personas -14 en total, cuatro de ellas pertenecientes al llamado Movimiento San Isidro-, quienes se han convertido en centro de un nuevo show contrarrevolucionario, auspiciado y apoyado por el gobierno estadounidense.

Dentro del grupo, unos dicen estar en huelga de privación de comida y de agua, otros de comida y varios guara-cheando, según se puede apreciar en las transmisiones en vivo, especie de reality show que acostumbra a realizar el «movimiento» por las redes sociales, en actos de autopromoción o de reportes a quienes los financian.

El espectáculo es muy similar al que, en otras oportunidades, han escenificado otros grupos mercenarios o títeres al servicio del gobierno de Estados Unidos.

El grupo, por el momento, exige dos cuestiones: la primera, la liberación de Denis Solís González, presentado como un joven artista censurado, quien según alegaban estaba desaparecido después de ser detenido por la Policía.

Denis Solís actualmente se encuentra sancionado a ocho meses de privación de libertad por el delito de desacato a las autoridades. Este ciudadano no presentó recurso de apelación contra la pena.

La Agencia Cubana de Rap, institución cultural de reconocimiento internacional, desmontó el burdo argumento que esgrimen los manipuladores sobre su relación con el arte: «La voz de un principiante sin obra consolidada no puede invocarse como representativa de nuestro hip hop, mucho menos cuando se conoce que los intereses que defiende hacen parte del plan subversivo orquestado contra la Revolución Cubana».

Denis Solís González, presentado como un joven artista censurado Foto: Tomada de Facebook

La naturaleza de esta trama no demoró mucho en ser esclarecida hasta por el propio Solís González, quien, en un video difundido en las redes sociales, reconoció tener vínculos con personas que han financiado actos violentos contra Cuba, como es el caso de Jorge Luis Fernández Figueras, acusado por la justicia cubana por pertenecer a un grupo terrorista radicado en Miami, quien le prometiera el envío de 200 dólares si cumplía con sus instrucciones.

Luis Manuel Otero Alcántara, a quien identifican como cabecilla del grupúsculo, tiene un abultado expediente de provocaciones, aupadas y arropadas por Mara Tekach, cuando fungía como encargada de negocios de la embajada estadounidense en La Habana. Entre los políticos a los que profesa admiración destacan congresistas que han impulsado el arreciamiento del genocida bloqueo en contra del pueblo de Cuba.

Una violación del protocolo de salud para los viajeros internacionales fue certificada en la noche de este 26 de noviembre en la sede del llamado Movimiento San Isidro, ubicado en calle Damas No.955, en el capitalino municipio de La Habana Vieja, dirección en la que se presentaron las autoridades sanitarias cubanas.

De acuerdo con la web Razones de Cuba, la violación del protocolo sanitario fue ejecutada por el ciudadano cubano con residencia mexicana, Carlos Manuel Álvarez Rodríguez, quien luego de declarar otra dirección donde se iba a alojar, decidió por su propia voluntad y sin valorar las consecuencias de sus actos, trasladarse a esa vivienda, luego de su entrada al país por el Aeropuerto Internacional José Martí hace unos días.

Ante su negativa de cumplir con lo estipulado en las medidas decretadas por Cuba para evitar la transmisión de la COVID-19 y que se aplican a las personas que provienen del extranjero, se radicó una denuncia en la Estación de la PNR de la localidad, por el delito de Propagación de Epidemias, lo que obligó a una actuación inmediata para la extracción de las personas que se encontraban en el lugar, refiere el sitio digital.

——————————————————————————————————————————————-

DÍAZ-CANEL: CUBA NO ACEPTA INJERENCIAS. EL PUEBLO REVOLUCIONARIO CUBANO DARÁ EL COMBATE

El presidente Miguel Díaz-Canel enfatizó hoy que Cuba soberana no acepta injerencias y que el pueblo enfrentará las campañas de desinformación contra la Revolución, refiere hoy Prensa Latina.

«Algunos se empeñan en protagonizar shows mediáticos contra la Revolución, envenenando y mintiendo en las redes. El pueblo revolucionario cubano dará el combate», escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Díaz-Canel compartió el artículo Cuba soberana no acepta injerencias, de nuestro periódico, donde se defiende el derecho de la isla a la independencia y las buenas relaciones, pero nunca bajo lógicas de amenaza, coacción o chantaje.

El artículo denuncia la posición de los funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, Mike Pompeo, secretario de Estado; Michael Kozak, subsecretario interino de la Oficina de asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, y Mara Tekach, coordinadora de la Oficina de asuntos cubanos del Departamento de Estado, quienes han intervenido en estos días, de manera reiterada y sin ningún recato, en los asuntos internos de nuestro país.

El comportamiento burdo y poco profesional de Pompeo y compañía causa estupor y profunda indignación. La actitud injerencista de estos políticos yanquis en apoyo al denominado Movimiento San Isidro es violatoria de las leyes internacionales y de los principios de respeto que deben existir entre dos países vecinos, refiere el texto compartido por el Presidente de Cuba.

El Gobierno de EE. UU. busca a toda costa un pretexto que le permita escalar la situación, creada por ellos mismos, con el fin de enrarecer y dificultar aún más las relaciones entre ambos países. Parece que desconocen la fibra de la que está hecho este pueblo, como si 60 años de resistencia no bastaran para probar, de manera fehaciente, que el camino de la confrontación y la injerencia no conduce a ninguna parte. Los patriotas cubanos no cedemos ante el chantaje ni la amenaza ni la fuerza.

——————————————————————————————————————————————-

ENRIQUE UBIETA: COMO PARTE DE LA ETAPA FINAL DEL GOBIERNO DE TRUMP, SE PRETENDE OFRECER AL MUNDO UNA IMAGEN DE VIOLENCIA EN CUBA

El intelectual cubano Enrique Ubieta, durante su intervención, explicó que realmente el motivo que reúne a estas personas no es tan relevante para convertirse en noticia internacional. Detrás del hecho esta la intención de construir un foco que visibilice a esas personas que están actuando y los catapulte. Detrás están los constructores de esta puesta en escena, donde las emociones y los sentimientos cuentan más que la propia verdad, y los medios tratan de jugar con eso.

Están construyendo un fenómeno que no existe, y este hecho tiene detrás el pretexto de la injerencia en Cuba como parte de la etapa final del gobierno de Trump, que pretende ofrecer al mundo esa imagen de violencia en el país, señaló Ubieta. Es una obra de teatro que se va a ir desinflando poco a poco.

————————————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————————————-

ESTAMOS EN PRESENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL GUION DE UN «GOLPE BLANDO»

El especialista de medios de comunicación, Javier Gómez Sánchez, graduado del Instituto Superior de Arte, comentó que estamos en presencia de la ejecución del guion de un «golpe blando». Esto se viene estudiando y advirtiendo desde hace algún tiempo mediante los medios de comunicación.

Sobre la construcción de este tipo de fenómenos, Gómez Sánchez refirió que la preparación de los golpes blandos se construye durante años mediante una guerra cultural y mediática. En medio del siglo XIX ya es posible ver el fruto de un trabajo continuado, ahora con las redes sociales.

Especificó también que la estrategia de utilizar las redes sociales para subvertir el orden político en Cuba data de 2004 con toda una evolución, hasta llegar a este momento en el cual hay una intención, en el que un grupo de medios digitales se dirige a la mayor parte de la población que tiene acceso a Internet y bombardean con contenidos generales, problemáticas cotidianas, falsas noticias.

Insistió en que existen medios con perfiles más especializados, dirigidos a sectores como el de la cultura, a sectores profesionales, académicos… cuyo objetivo es posicionarlos contra las instituciones. Ese mismo guion se ha ido empleando con distintos gremios con el objetivo de crear las condiciones para que esos sectores, que de alguna manera pueden ser la vanguardia de una sociedad, puedan ser manipulados en momentos como este.

——————————————————————————————————————————————-

Por su parte el Viceministro de Cultura, Fernando Rojas se acercó a los acontecimientos ocurridos durante la jornada de este viernes frente a la sede del Ministerio de Cultura, cuando un grupo de jóvenes de diferentes manifestaciones del arte exigieron ser escuchados por autoridades del MINCULT.

Noticia en construcción…