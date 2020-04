Más de 600 cederistas son mensajeros en las farmacias de Caibarién (+Audio y fotos)

Claudia Ríos Castro, forma parte del grupo de más de 600 mensajeros voluntarios de los CDR con los que cuenta Caibarién, para comprar en las farmacias y llevar a sus vecinos los medicamentos controlados y otros prescritos por el médico de la familia. Una experiencia generalizada en la provincia de Villa Clara en tiempos de coronavirus.

Esta joven de 19 años de edad, tiene a su cargo en el CDR 2, de la calle I, del Reparto Aeropuerto, cerca de 30 tarjetones médicos, y un sin número de recetas que le son despachadas en la farmacia del Van Troi Dos, y alcanza hasta las casas de quienes, por padecer enfermedades crónicas y ser de la tercera edad permanecen aislados en su hogar para evitar el contagio con la COVID-19.

Claudia Ríos Castro, mensajera voluntaria de los CDR

Claudia, comentó al Portal Web de Radio Caibarién…«…cuando los CDR, lanzaron la convocatoria municipal para ser activista voluntario e ir a las farmacias, no dude en decir que sí. Soy joven y saludable. Así que asumí la tarea con entrega y optimismo. Pensé que como mi abuela, muchos ancianos necesitaban mi ayuda, y podía poner mi granito de arena en la lucha de Cuba contra esta Pandemia».

Asimismo, la muchacha añadió…«…durante mi primera visita a la farmacia me puse muy nerviosa, tenía miedo equivocarme a la hora de separar los medicamentos de cada familia, pero a mi regreso al barrio el agradecimiento de mis vecinos, me hizo sentir feliz por el deber cumplido. Gracias a esta tarea descubrí que la solidaridad hace bien al corazón».

Mario Oscar González Milán, coordinador municipal de los CDR en Caibarién

Por su parte, Mario Oscar González Milán, coordinador municipal de los CDR en la Villa Blanca, explicó que esta práctica es una fortaleza para potenciar el tan recomendado aislamiento social, única vacuna probada para detener la transmisión del SARS-CoV-2. Sin embargo, aseguró que aún faltan mensajeros en algunos CDR de la localidad, un reto al que hoy se enfrenta esta organización de masas en el territorio.