Villa Clara, sub-campeona nacional de ajedrez online

A pesar de haber ganado la eliminatoria de occidente, a la hora de la verdad el equipo de Villa Clara no pudo con La Habana, que se coronó este jueves como el campeón del primer Campeonato Nacional de Ajedrez online.

Los habaneros dominaron la final del torneo con acumulado de 121 puntos, cinco más que los villaclareños, que quedaron en 116. Para Holguín fueron las medallas de bronce con 99 unidades, en tanto la comitiva de Sancti Spíritus era cuarta con 79.



La plataforma de juego utilizada para las partidas fue el popular sitio web lichess.org. En este certamen tomó parte la inmensa mayoría de los mejores jugadores del país en estos momentos.



De tal suerte, la representación de la capital estuvo encabezada por los conocidos GM Yuri González, campeón de Cuba en 2018, Omar Almeida y Roberto García Pantoja, sub- monarca del país en 2019.



Villa Clara contó también con un fuerte elenco, al frente del cual estuvo el GM Yasser Quesada, sub-campeón de la Isla este año, acompañado por sus homólogos, los GM Aramís Álvarez, promotor de esta gran iniciativa, y Ermes Espinosa.



El juego ciencia en línea no se detendrá y ya se conoció que dentro de poco comenzará el primer torneo “Guillermo García in memóriam”, dedicado a esa inolvidable figura del tablero escaqueado en este territorio y en el mundo.