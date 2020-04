Deseos de Díaz-Canel al cumplir 60: “Que la medicina y la ciencia venzan a la muerte”

“Su nombre es pueblo”, la imagen que compartió hoy el fotógrafo Alejandro Azcuy Domínguez en las redes, donde las felicitaciones al presidente cubano se hacen virales.

En el equipo de prensa se propuso hacer algo por los dos años de Miguel Díaz-Canel al frente de la Presidencia de Cuba. Respondió, cortés pero tajante, que no. La Presidencia es un equipo, no un hombre y los desafíos actuales no dejan tiempo para contar un año más.

A la mañana siguiente, otro domingo con la nación en aislamiento, el Presidente tuiteaba muy temprano. Lo hace cada amanecer, antes de iniciar la intensa agenda de sus días. Y no será diferente este 20 de abril, aunque sea el día de su cumpleaños 60.

Abusando de su generosa mirada al periodismo, de su comprensión de la importancia de comunicar y del modo personal en que ha contribuido a hacerlo siempre, me aventuré a hacerle tres preguntas y sugerí que podía responderlas en igual número de textos tan breves como los tuits.

Estas son las preguntas y sus tuits-respuestas:

1- Hoy cumple 60 años. Si pudiera apagar velas, ¿cuál sería su mayor deseo?

–Que salvemos a la Patria de esta situación y ayudemos al mundo a vencer la pandemia en poco tiempo. Volver a abrazar a los seres queridos. Que los niños puedan volver a sus escuelas y a sus juegos. Que la medicina y la ciencia venzan a la muerte.

2- ¿Cómo marcha el plan nacional contra la COVID-19? ¿Está satisfecho el Gobierno?

–Nuestro plan marcha. Podemos adelantarnos al momento peor para evitar que llegue. Si se revisa el modelo se verá que vamos por debajo de la línea del medio, aunque por encima del ideal.

“No estamos satisfechos, pero sí orgullosos: de nuestro personal de la Salud y las Ciencias y también del Gobierno. Desde los municipios, el esfuerzo es colosal. Los resultados podrían ser mejores sin el bloqueo yanqui y si hubiera mayor responsabilidad y compromiso de los que hoy no tienen percepción de riesgo. Ciencia y conciencia son nuestra fuerza”.

3- ¿Qué milagro hace posible que estemos mejor que el resto de las Américas en el enfrentamiento a COVID-19 siendo los más castigados por la política de bloqueo y las nuevas amenazas de la Administración Trump?

–No es milagro. Es socialismo. Es la obra de Fidel, de Raúl, de la generación histórica, del Partido y del pueblo cubano. Es Cuba, este planeta maravilla donde tuve la suerte de nacer.

El tuit del presidente este 20 de abril de 2020: