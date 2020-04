Deiner, el primero en decir SÍ (+Audio y fotos)

El Dr. Deiner Plasencia Pino, es especialista en Medicina General Integral, y fue el médico que participó en la apertura del primer centro de aislamiento de Caibarién. Atrás quedada un año de espera, por la liberación de su cargo como director del Policlínico “Pablo Agüero Guedes”, para comenzar su segunda especialidad y el deseo de cumplir su otra misión internacionalista.

El 24 de marzo inició su tarea titánica, y con firmeza realizó una petición valiente y peligrosa…«desde un principio le plantee a la dirección municipal de Salud que estaría en el centro de aislamiento hasta que en Cuba se acabara la COVID-19. Sabía que era arriesgado porque la exposición aumenta la carga viral en mi cuerpo y el riesgo de enfermar, pero me siento útil aquí, me gusta trabajar con los pacientes, y es algo que hace años no podía realizar por estar dirigiendo el policlínico. Por otra parte, temía contagiarme, y no quería salir hasta estar seguro de contar con buena salud, para no poner en riesgo la vida de mi familia, ni de mis vecinos. Esas son las causas por las que deseaba estar hasta el final de esta Pandemia en primera línea de combate».

La decisión de enfrentar al nuevo coronavirus también involucra a la familia, y esto la hace más difícil…«cuando les informe que vendría para el centro de aislamiento, no puedo describir su reacción, no se puede definir con palabras lo que siente una madre, una hermana, los sobrinos, a la hora de decirles que voy a combatir una enfermedad desconocida que cobra muchas vidas a diario. Mi familia no tuvo tiempo de decir mucho, porque en diez minutos recogí lo necesario y partí para abrir el primer centro de aislamiento del municipio. Hoy, después de casi un mes, cierro los ojos y veo el rostro de mi madre, y escucho sus palabras…cuídate mucho, te queremos, te amamos y te esperamos».

Su larga estancia en el centro de aislamiento de la Villa Blanca, le permite a Deiner enunciar una sentencia…«mi máxima para la vida es el trabajo en equipo. Llevo varios años dirigiendo, y para lograr el éxito hay que tener un equipo que trabaje en la misma dirección y unido. En este momento, se precisa del trabajo en equipo, porque todo el personal de Salud Pública y los pacientes, tienen que trabajar y colaborar para no cometer errores, salir airosos y salvar vidas. Hoy, la familia tiene que ser un equipo, una persona sale a hacer los mandados y el resto se queda en el hogar. Pido a todos los cubanos que seamos un solo equipo, bien unido contra la COVID-19».

El desempeño ininterrumpido frente al SARS-CoV-2, facilita al joven galeno conocer el riesgo de enfrentarlo, así que saca partido a cada día de labor para su experiencia profesional y humana…«es algo vivido por todos, y para el personal de la Salud, es único, en particular por combatir una enfermedad poco conocida y letal, así que nos ha brindado la oportunidad de prepararnos, de estudiar más, y eso enriquece nuestro desempeño profesional. También ha servido en la parte humana, nos ha tocado el corazón. Cada vez que un niño nos entrega un dibujo, siempre que los pacientes nos agradecen, y llegan esos aplausos de las nueve de la noche, ese reconocimiento del pueblo hacia nosotros, despierta en todos un sentimiento único e irrepetible».

Todos los pacientes dejan una marca en el corazón altruista de este buen doctor, pero los niños tienen una connotación muy especial…«el momento más emotivo que he pasado en este centro de aislamiento fue cuando le informé a la madre de un pequeño, que su hijo había resultado positivo a la enfermedad, que sería remitido al Hospital “Manuel Fajardo” de Santa Clara, para realizarle otros análisis e iniciar el tratamiento profiláctico. La madre comenzó a llorar, yo no sabía qué hacer para consolarla, y el niño se arrodilló ante su madre, le tomó las manos y le dijo que no se preocupara que todo iba a salir bien. El apoyo de ese pequeño a su mamá me conmovió mucho, y lloré con ellos…y sí, ese ha sido el momento más emotivo que he tenido acá».

Al doctor Deiner, le sobran razones para reclamar el apoyo de los caibarienenses en esta lucha contra la Pandemia…«mi principal recomendación para todas las personas es que no salgan de sus casas, esta es una enfermedad muy peligrosa que todos los días cobra vidas humanas. Es preciso colaborar con las pesquisas activas, acudir a los puestos médicos ante cualquier síntoma sospechoso de padecer una infección respiratoria, para evitar la trasmisión. Si todos se protegen, colaboran con nosotros, pero además cuidan de sus familia, entonces venceremos».

Primer Centro de Aislamiento Brisas del mar en Caibarién



De izquierda a derecha Dr. Deiner Plasencia Pino y Dr. Mario Miguel Borroto.

Deiner junto al Licenciado en Enfermería, Rigoberto Rodríguez, durante la actualización de historias clínicas

Un tesoro bien guardado. Dibujo del primer niño positivo a la COVID-19 en Caibarién

Imágenes cortesía del entrevistado

Edición web: Ileana Fernanda Triana García