Reportan como graves a dos pacientes de COVID-19 en Cuba

A la explicación de las principales medidas adoptadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) del país ante la presencia del nuevo coronavirus en Cuba, y a la actualización del estado actual del enfrentamiento a la enfermedad por parte de nuestras estructuras sanitarias, se dedicó en la mañana de hoy la conferencia de prensa que ofrece diariamente el Ministerio de Salud Pública (Minsap), sobre el comportamiento de la Covid-19 en el territorio nacional.

La subtitular del MTSS, Zamira Marín Triana, aludió algunas de las regulaciones de ese organismo ejecuta como parte del enfrentamiento a la pandemia, las cuales fueron dadas a conocer ayer, por la ministra del ramo, ante el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el programa La mesa redonda.

Marín Triana explicó que se insiste, por parte del ministerio, en potenciar el trabajo a distancia y el teletrabajo, en aquellos cargos del sector estatal que lo posibiliten, y ratificó que estas opciones, avaladas en Cuba desde septiembre del año pasado—entonces por la necesidad de ahorrar portadores energéticos—, cobran relevancia en las circunstancias actuales del país, como un método efectivo para evitar el contagio.

«Esto no se le puede dejar solamente a la espontaneidad, sino que tenemos que dirigirlo a las administraciones, y, además, facilitarles a los trabajadores la posibilidad de estar en sus casas», dijo. En este sentido refirió que, aunque en Cuba no estén garantizadas todas las condiciones de conectividad que estas modalidades implican, se trabaja para, en la medida de lo posible, los trabajadores puedan realizar su labor desde la protección de hogar, y así, que no se afecten los salarios.

De igual forma, indicó que a aquellas personas que no puedan realizar el teletrabajo o el trabajo a distancia, y pertenezcan a centros laborales de sectores directamente afectados por la pandemia, como son el turismo, el comercio interior, cultura y transporte, serán reubicará en actividades socialmente útiles. La directiva explicó que las nuevas funciones serían temporales, y pueden variar desde la custodia y mantenimiento de la institución que cierre a causa del Covid-19, hasta la inserción en industrias locales que se mantengan activas.

En estos casos—dijo—, los implicados podrán cobrar el 100% de su salario realizando otra actividad desde el cargo que ocupan, o pueden pasar a cobrar por el sistema de pago que presente la nueva actividad en la que se desarrollan.

Asimismo, para quienes no sean reubicados por diferentes razones, existe la nueva disposición del ministerio de pagarle el salario completo del primer mes luego del cese de su actividad, y el 60% del salario durante el tiempo que se mantengan las afectaciones por la Covid-19 en el país.

La viceministra se refirió también al sistema empresarial cubano, y a cómo se buscan alternativas para mantener, en la medida de lo posible, los sistemas de pago que imperan en este tipo de organizaciones. Para ello—adelantó—, se trabaja en base a la tolerancia en cuanto a los planes y los indicadores que se exigen en tiempos normales para realizar el pago a los trabajadores, quienes obtendrán, cuanto menos, un salario básico.

Además, aludió la potestad por parte de las administraciones de justificar un plazo de tres días en caso de que algún trabajador asista al médico por presentar síntomas respiratorios, y que no resulten sospechosos de presentar la Covid-19. «Con los trabajadores que enfermen, se tomarán las medidas que establece la ley 105 de la seguridad social: si está hospitalizado, tendrá el 50 % de su salario promedio de los últimos 6 meses, y si está en casa, el 60 % del mismo», puntualizó.

Sobre el sector no estatal, Marín Triana precisó que, en los casos de negocios como cafeterías, restaurantes y otros, donde se vean deprimidos los ingresos, el empleador tiene que garantizarle a sus contratados, al menos, un pago equivalente al salario mínimo del país, en correspondencia de las horas que estos han trabajado.

Otra de las novedades que trascendió en el encuentro fue la eliminación de trámites burocráticos para la suspensión temporal de licencias de trabajadores por cuenta propia, las cuales se efectuarán ahora ante la solicitud del titular, en caso que su negocio pierda rentabilidad. De acuerdo con la directiva, durante ese tiempo no tiene que pagar impuestos, y se aplaza el pago correspondiente a la seguridad social.

De igual modo, cambia lo establecido en cuanto a los trabajadores por cuenta propia que están en el extranjero y dejan en su lugar a un empleado a cargo, quien tenía un plazo de tres meses para realizar esta función. Como parte de la restructuración temporal que lleva a cargo el MTSS, se convino que el contratado permanezca al frente del negocio hasta tanto se reincorpore el titular de la licencia.

Por otra parte, la viceministra se refirió al Sistema de la Asistencia Social y a la cobertura que se le dará— sin importar a qué sector de la economía pertenezcan— a los núcleos familiares que presenten insuficiencia de ingresos a causa de la Covid-19.

Sobre este punto, la viceministra informó también que se realizó un llamado a los casi 100 000 trabajadores sociales con que cuenta el país, para que colaboren en la atención y orientación de los núcleos vulnerables a la pandemia, sobre todo, con los adultos mayores que viven solos.

Datos actualizados sobre la Covid-19 en Cuba

En la cita, que tuvo lugar en el Centro de Prensa Internacional, el doctor José Raúl de Armas Fernández, jefe del departamento de enfermedades transmisibles del Minsap, actualizó la situación del país respecto a la enfermedad, que hasta la fecha mantiene el número de casos en 21.

Como las informaciones más relevantes, trascendieron la evacuación de un paciente norteamericano en un avión-hospital en la madrugada de hoy, por solicitud de los EE.UU, y el empeoramiento de la condición de salud de dos casos ingresados en la isla, uno de ellos, cubano que recibe cuidados en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), y el otro, ciudadano italiano, actualmente en el hospital Fermín Valdés Domínguez, de Holguín.

El jefe del departamento de enfermedades transmisibles del Minsap ratificó que la toma de muestras se realiza a los casos sospechosos con criterios clínico y epidemiológico, o sea, personas con síntomas respiratorios que estuvieron en contacto con personas provenientes del exterior.

El especialista aludió también que aún no se reportan casos de contagios autóctonos, y que se cumple con lo pactado para este momento de la pandemia. «Consideramos que con la implementación de estas medidas estamos en condiciones de dar la mejor respuesta, para contralar en el menor tiempo posible la situación en el país», concluyó.

Precisiones

Casos positivos: 21

Decesos: 1

Pacientes ingresados: 716

De ellos, casos sospechosos: 389

En vigilancia, en la atención primaria de salud: 28139

Pesquisas sanitarias (en el día de ayer): +1 000 000

