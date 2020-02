“Pescadores de Arte”, una expo en la Biblioteca de Caibarién (+Post)

Por estos días, en la Biblioteca Municipal “Antonio Arias García” de Caibarién puede apreciarse la Exposición “Pescadores de Arte”, del artista de la plástica Yorniel Solana León.

En declaraciones a Radio Caibarién, a propósito de la muestra el expositor manifestó: “No me considero caricaturista, ni tan siquiera me formé en una escuela de arte, soy graduado de diseño industrial, lo que me da una buena base en el dibujo. Me impulsa es la necesidad de crear, de experimentar con diferentes modos de expresión, no solo en las artes plásticas, también incursiono en el audiovisual y la narrativa”.

Y continúo: “La idea de las caricaturas en un principio, era hacer una expo personal con al menos veinte obras, pero lo fui dilatando y en un año solo pinté siete, entonces llegó el Salón Marina y las presenté con un montaje que hace alusión a un chinchorro, con el título “Pescadores de Arte” porque estas personas, además de ser mis amigos, están vinculados al arte en Caibarién”.

También explicó el artista que: “Además de recoger los rasgos físicos también intenté reflejar su personalidad incorporando elementos distintivos de cada uno de ellos. La técnica empleada es lápiz de color sobre cartulina y algunas partes con aguada y plumilla”.

Solana aseguró: “Mi obra es muy variada porque me aburre encasillarme en un solo estilo o temática. Me gusta experimentar con diversos materiales y técnicas para lograr resultados diferentes. Cada obra que realizo es un estudio para mejorar la próxima. No soy un artista sino un aventurero del arte cuando me canso de los pinceles y el lienzo salto para las letras, los audiovisuales, la fotografía, o al diseño que es lo mío, la cuestión es no parar de crear”.

A propósito de la exposición, Juan Carlos Santiago Mayo, director de la Biblioteca anunció a la prensa que, ya se redactan las bases de la convocatoria al concurso literario “Pescadores de Arte”, una oportunidad para que los infantes de la Villa Blanca escriban sobre la vida y obra de las personas que inspiraron estas caricaturas de Yorniel Solana León.

Foto tomada del perfil en Facebook de Rosalba Morejón Rodríguez