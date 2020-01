Especies exóticas invasoras, un enemigo silencioso

Las denominadas especies exóticas invasoras pueden ser de la flora, la fauna u otros organismos, y constituyen una de las principales causas de pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Estas especies, en su mayoría llegan a Cuba por circunstancias fortuitas, y Caibarién como ciudad costera es más vulnerable a este fenómeno natural.

En el caso de las plantas, tal vez recalaron en la isla caribeña en el estómago de un ave migratoria o fueron arrastradas desde otras latitudes por el viento o las corrientes marinas. La posición estratégica e insular de Cuba, donde hacen escala muchas embarcaciones también coadyuva a la introducción de especies biológicas.

Estas forasteras se denominan exóticas y devienen invasoras, cuando tratan de desplazar a las nativas, lo que en ocasiones logran por su gran poder de adaptación.

La mayoría de los ecosistemas están expuestos a los efectos nocivos de la penetración de especies invasoras. El aumento del comercio, el desarrollo turístico y de los medios de transporte, entre otros, propician las vías para que las especies extranjeras se dispersen y establezcan.

La construcción del pedraplén Caibarién-Cayo Santa María favoreció la dispersión de especies exóticas invasoras en la cayería norte, como gatos y perros jíbaros, provocando desequilibrios en estos ecosistemas

Al ser introducidos en un nuevo medio, ciertos organismos desarrollan un comportamiento diferente al que tenían en su ecosistema de origen, ya que carecen del control natural que existe en su área de distribución. Estas incluyen depredadores, condiciones específicas del ambiente y competencia por los recursos, entre otras, que son las que mantienen a las poblaciones dentro de ciertos niveles de equilibrio en los ecosistemas donde evolucionan de manera natural por largos período de tiempo. Estos nuevos comportamientos incluyen el crecimiento descontrolado de las poblaciones y conductas agresivas no mostradas en su medio natural, pudiendo utilizarse en el momento de determinar la invasividad de una especie.

Los impactos de las conquistas biológicas son enormes, tanto en términos ecológicos, como sociales y económicos. El costo ambiental lo constituye la pérdida irrecuperable de poblaciones, al echar o reemplazar a las especies nativas y contribuir a la degradación de los ecosistemas.

Entre los costos socioeconómicos se encuentran el impacto directo a la agricultura, silvicultura, pesca, turismo, problemas de salud pública y la pérdida de los usos culturales tradicionales de los recursos naturales, con un coste de millones de dólares a la economía.

El caracol gigante africano constituye una especie exótica invasora que produce efectos nocivos en la salud humana y en la agricultura

Aunque no existan características que permitan pronosticar, de manera definitiva, si una especie devendrá en invasora o no, si hay una serie de particularidades que, solas o combinadas, favorecen para que un organismo sobreviva, se establezca y reproduzca en un habitad diferente al original; por ejemplo: las especies llamadas generalistas, esa que no tienen una dieta determinada, son adaptables, poseen amplia tolerancia a los cambios de temperatura, humedad o estacionalidad.

“En Cuba existen 323 especies vegetales invasoras que colonizan entornos naturales y agrícolas, desplazan a la flora autóctona y causan desajustes costosos para el ambiente y la economía”, declaró a Radio Caibarién el Lic. Félix Alexis Correa Álvarez, especialista principal del Grupo de Manejo Integrado Costero del Centro de Estudios y Servicios Ambientales (CESAM) de Villa Clara. Además, precisó que otras 232 plantas exóticas tienen potencial para ingresar a la categoría de invasivas.

Casuarina una planta invasora de los ecosistemas costeros

Dicha lista es encabezada por el marabú, e incluye, además, a la casuarina o pino de Australia, la pomarrosa, la aroma, la leucaena-ipil-ipil, la sévola o lechuga de costa, el tulipán africano y el cayeput o melaleuca, todas en el entorno terrestre. En relación con el medio acuático, figuran dentro de la mencionada enumeración la lechuguilla, el jacinto de agua o malangueta, y el miriofilum.

Claria, especie invasora de los sistemas de agua dulce

De las especies exóticas invasoras del reino animal, el especialista del CESAM mencionó, a la claria, un pez que tiene efectos en los sistemas de agua dulce con implicaciones en la diversidad biológica nativa; así como el pez león, reciente invasor en el área del Caribe y que causa graves desequilibrios en los arrecifes coralinos, además de otras especies intrusas como, hormigas, ratas, ratones y la mangosta.

El pez león produce fuertes impactos en las comunidades nativas de peces por depredación directa, competición y superpoblación

Asimismo, el experto precisó que en el Programa Operativo Anual de Manejo Integrado Costero implementado en Caibarién, se ejecutaron acciones de monitoreo, manejo y eliminación de especies exóticas invasoras perjudiciales para las palayas arenosas como la sévola y la casuarina.

Explicó también, que la especie, conocida como Scaevola sericea, desplaza de su hábitat a exponentes de la vegetación de costa arenosa tan comunes como la uva caleta, muy beneficiosos pues evitan con sus raíces la erosión de las playas. Por otra parte, aseveró que el sistema de raíces del pino casuarina impide el crecimiento de otras plantas y sus hojas que, al mezclarse con la arena, la degradan y como consecuencia, poco a poco las playas desaparecen.

Las acciones implementadas por los especialistas del CESAM incluyen el monitoreo perenne de estas especies en playas de la cayería noreste de Villa Clara y en el Parque Nacional Los Caimanes; así como charlas y entrenamientos con el personal de Servicios Comunales que labora en el mantenimiento de las playas y la jardinería de los hoteles, elementos claves para su detección y control sistemático.

Eliminación de Casuarina equisetifolia

Por último, Lic. Félix Alexis Correa Álvarez señaló que la manera más efectiva de hacer frente a las especies introducidas es mantener a los posibles invasores fuera, que una vez producida la invasión es más fácil de erradicar si se descubren a tiempo y los niveles de población son bajos; aunque resulte imposible eliminar en su totalidad a un invasor. Solo la intervención temprana puede mantener las poblaciones de ocupantes en niveles bajos.

Lo cierto es que las especies exóticas invasoras son un enemigo silencioso para los ecosistemas y la biodiversidad.

Fuente: Lic. Félix Alexis Correa Álvarez

Imágenes tomadas de Internet