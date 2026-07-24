Cuba lista para competir en Santo Domingo, asegura Omar Venegas

Santo Domingo, 23 jul (ACN) Cuba se encuentra en condiciones de competir a la altura de las expectativas durante la XXV edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con sede en esta urbe, aseguró hoy Omar Venegas Echemendía, vicepresidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER).

Luego de concluido el protocolo tradicional del izamiento de banderas en la Villa Centroamericana el directivo explicó a la Agencia Cubana de Noticias que 276 integrantes de la delegación, que integran en total más de medio millar de atletas, actualmente cumplen con la puesta a punto previa al inicio masivo de las competiciones, a partir del venidero sábado, fecha en que también se esperan los primeros premios dorados de la comitiva.

Por estos días se logró establecer una correcta relación entre entrenamiento y descanso, nuestros exponentes ya se aclimatan al ambiente que rodea a los Juegos y, además, cuentan con la alimentación acorde a la exigencia del alto rendimiento y el sistema competitivo en sentido general, precisó Venegas Echemendía, quien resaltó las bondades de la llamada Villa Centroamericana, la casa del deporte regional por los próximos 17 días.

Alegó también que, en el caso de un reducido grupo de disciplinas como remo, judo, tiro deportivo y vela, entre otras, pudieron hacer el viaje a esta urbe desde algunos días antes del inicio del calendario competitivo, en función de acoplarse a los escenarios en los cuales verán acción y limar detalles técnicos, cuestiones que van en función de mejorar los resultados de cada uno de nuestros deportistas.

En sentido general, cuando se conversa con la delegación y especialmente con los atletas se percibe un buen ambiente, excelente estado de ánimo y desde la dirección le transmitimos también ese sentir, mucha confianza, tranquilidad, y la certeza de poder acompañarlos, no solamente en los sedes en liza, sino también aquí en la Villa, para poder responder ante cualquier inquietud y lograr que se sientan cómodos.

Venegas Echemendía ratificó el compromiso de la delegación cubana de incluirse en el tercer lugar del medallero y sumar una cantidad de títulos cercana a 65, a tono con los estudios de contrario en el área que se han hecho de forma pormenorizada.

A la ceremonia de izamiento de banderas, un espectáculo colorido que avivó el orgullo patrio entre los representantes de la mayor de las Antillas, asistieron Neven Ilik, presidente de Panam Sports y, por la parte cubana, Osvaldo Vento Montiller, presidente del INDER.