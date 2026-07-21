Debutará en juegos centroamericanos la pentatleta, Lizandra Puentes Pérez

Lizandra Puentes Pérez, joven atleta cubana de pentatlón moderno, representará a Cuba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Con raíces en Placetas y residencia en Caibarién, llega a esta cita con gran proyección y el objetivo de alcanzar un resultado destacado con juventud y potencia

Se vinculó al deporte desde muy niña, mostrando disciplina y talento.

Gracias a sus resultados, ingresó en el equipo nacional cubano.

Logró su boleto a Santo Domingo 2026 en un evento clasificatorio en Argentina en noviembre de 2025.

Su-Objetivo es alcanzar un resultado favorable y luchar por un lugar en el podio.

Entrenó arduamente para enfrentar las cinco pruebas del pentatlón moderno (esgrima, natación, carrera de obstáculos, tiro y carrera)

Su-Objetivo es alcanzar un resultado favorable y luchar por un lugar en el podio. Entrenó arduamente para enfrentar las cinco pruebas del pentatlón moderno (esgrima, natación, carrera de obstáculos, tiro y carrera) Lizandra es parte de la delegación caibarienense, que busca dejar en alto el nombre de la “Villa Blanca” en esta cita regional. – Su participación refuerza la presencia de atletas jóvenes en disciplinas exigentes, aportando frescura y esperanza al deporte cubano.

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