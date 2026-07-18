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Entra en vigor aumento salarial para el sector presupuestado: estas son las nuevas cifras (+ PDF)

Tomado de Cubadebate

Como parte de la implementación de las 176 transformaciones económicas y sociales anunciadas en el país, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha oficializado la entrada en vigor del aumento salarial en el sector presupuestado, así como del salario mínimo nacional.

Esta medida, que beneficiará al 51 % de los trabajadores del país, contempla el incremento del salario mínimo de 2 100 a 3 210 pesos, así como la actualización de todos los grupos y escalas salariales vigentes. De acuerdo con lo previsto, su aplicación comenzará en el mes de julio, y los nuevos salarios se reflejarán de manera efectiva en el cobro correspondiente al mes de agosto.

En conferencia de prensa, Ariel Fonseca, viceministro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, precisó que se trata de un incremento salarial para el sector presupuestado, no de una reforma general de salarios. En ese sentido, aclaró que este sector no es un ámbito en el que se hayan podido aplicar grandes transformaciones salariales como las implementadas en la empresa estatal.

Por su parte, Guillermo Sarmiento, director de Organización del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, explicó que esta transformación está insertada en el programa económico y social del Gobierno para 2026, y que la propuesta se enriqueció antes de ser aprobada, por lo que no se trata de una medida improvisada.

Otro de los cambios destacados por Sarmiento es que, a partir de ahora, el salario mínimo se fijará anualmente tomando como referencia la inflación del país. Esta actualización también impactará en las pensiones y en las prestaciones de la asistencia social.

El director subrayó que la medida es muy concreta: se eleva el salario mínimo vigente desde 2020 hasta los 3 210 pesos. Reconoció que esa cifra todavía resulta insuficiente para cubrir la canasta básica de bienes y servicios, pero calificó el incremento como un gran esfuerzo en un contexto donde la economía atraviesa una situación compleja, agravada por las medidas aplicadas por el actual Gobierno estadounidense. Este aumento representa un 53 % en relación con el salario mínimo anterior.

Sarmiento añadió que este incremento impacta en el resto de los grupos y escalas, respetando la pirámide de progresividad salarial, y que no debe verse de forma aislada, sino junto a otras medidas aplicadas en el sector presupuestado, como el pago adicional por años de servicio, la sobrecarga de trabajo y otros estímulos que se mantienen en sectores como la educación y la salud. También se conservan en las mismas cuantías los pagos por posgrados.

Insistió en que no se trata de una reforma integral de salarios, sino de un ajuste puntual que abarca a más de un millón de trabajadores, con un costo estimado superior a los 42 000 millones de pesos.

El funcionario informó que se trabaja de conjunto con la CTC y los sindicatos nacionales para que todos los trabajadores conozcan la magnitud y los alcances de estas transformaciones.

Las normas quedaron publicadas en la Gaceta Oficial. La Resolución 14 de 2026 establece claramente el salario mínimo del país, de aplicación general tanto para el sector presupuestado como para el empresarial. Por su parte, la Resolución 15 de 2026 regula la organización salarial del sector presupuestado. Además, Sarmiento acotó que instituciones como Salud y Educación cuentan con normas específicas que estructuran los salarios de sus organizaciones, y que, en total, son 14 las resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial.

Grupo EscalaSalario actualSalario a partir de julio
I21003210
II22003365
III23003515
IV24203700
V25403885
VI26604065
VII28104295
VIII29604525
IX31104755
X32604985
XI34105210
XII36105520
XIII38105825
XIV40106130
XV42106435
XVI44106740
XVII46107045
XVIII48107350
XIX50607735
XX53108115
XXI55608500
XXII58108880
XXIII60609265
XXIV63109645
XXV661010105
XXVI696010640
XXVII731011175
XXVIII766011710
XXIX801012245
XXX851013010
XXXI901013770
XXXII951014535
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