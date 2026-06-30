De la «A» a la «Z»: recuento de la hostilidad contra Cuba

Un breve diccionario de la política de EE. UU. hacia la Mayor de las Antillas

A

América es palabra en pugna de sentidos y de existencias… de unos por mantener la tilde en la palabra, de ser en, con, desde y para ella; y de otros por eliminarla, para que la única posibilidad de pronunciar el vocablo y de entenderlo sea la de la lengua que no se atreve a tocar el cielo de la boca para pronunciar la ere.



B

Bloqueo o Biden, que le negó a Cuba el oxígeno durante la pandemia de la COVID-19. También Bush (por ahora solo el hijo), presidente de EE. UU. entre 2001 y 2009, cuyo «Plan para Cuba» limitó a un viaje cada tres años las visitas de familiares a la Isla y redujo la cantidad autorizada de viáticos para un desplazamiento de este tipo. Fundó la Comisión de Asistencia a una Cuba Libre, a la que inicialmente le asignó la suma de hasta 59 millones de dólares en dos años, con el fin expreso de derrocar al Gobierno cubano.



C

Central azucarero, vía por la cual EE. UU. se fue adueñando de la economía de Cuba o Cultivos dañados por la guerra bacteriológica. Clinton, presidente de 1993 a 2001, que aprobó la Ley Helms-Burton. La «c» también es de CIA.



D

La Doctrina Monroe fue dictada en 1823, para advertir a las potencias europeas y a las nacientes repúblicas hemisféricas de una política sucinta y central: América para los (norte)americanos. A su vez remite a Donald Trump, quien 200 años más tarde ha hecho renacer con fuerza ese dogma. En su primera administración, desmontó el proceso de normalización de relaciones entre Washington y La Habana y aplicó a la Isla dos centenares y medio de medidas coercitivas, recrudeciendo el Bloqueo. Desde 2025, ha retomado su hostilidad donde la dejó y hoy mantiene un cerco petrolero total y amenaza de invasión sobre Cuba.



E

Enmienda Platt, apéndice de la primera Constitución de Cuba tras su independencia, garante de una república supeditada legal y políticamente a EE. UU. También Eisenhower, presidente de EE. UU. al momento del triunfo revolucionario de 1959. En marzo de 1960, aprobó el «Programa de acción encubierta contra el régimen de Castro», que comprendía la creación de una organización cubana en el exilio que operara de la mano de la cia, así como de un aparato clandestino dentro de Cuba.



F

La Política de la Fruta Madura fue formulada en 1823 durante el gobierno de James Monroe y establecía que, por el momento, resultaba favorable para EE. UU. que Cuba permaneciera en manos de España y que, llegada la hora histórica, la Isla se desprendería y caería por ley gravitacional en poder de «la Unión».

G

Girón fue invadido en 1961 por una fuerza militar entrenada y financiada por el Gobierno de EE. UU. La acción fracasó en menos de 72 horas, aunque le costó más de 150 vidas a la Revolución Cubana.



H

La Ley Helms-Burton, de 1996, «permite» a EE. UU. castigar a empresas no estadounidenses que comercien con Cuba, dictamina una serie de acciones subversivas enfocadas al derrocamiento de la Revolución desde adentro y pone focos coercitivos sobre actividades relacionadas con antiguas propiedades yanquis en la Isla.



I

Intervención militar como método e Intervencionismo como política. En 1898, EE. UU. Irrumpió en la Guerra Necesaria, que se transmutaría en Guerra Hispano-Cubano-Norteamericana. Tras la derrota de España, el ejército estadounidense tuvo Intervenida la Isla hasta 1902. Volvió a ocurrir en 1906, a solicitud de Tomás Estrada Palma. Durante la Masacre a los Independientes de color, EE. UU. amenazó con intervenir nuevamente y también manejó la posibilidad durante la Guerra de la Chambelona. Entre 1934 y 1935, el embajador gringo en La Habana, Jefferson Caffery, llevó las riendas del país.



J

Jefferson (Thomas), presidente de EE. UU. entre 1801 y 1809, declaró que la incorporación de Cuba a «nuestra confederación es precisamente lo que necesitamos para impulsar nuestro poder como nación hasta el punto de su máximo interés». Más de cien años después, en su introducción de 1928 al libro Nuestra Colonia de Cuba, el historiador Harry Elmer Barnes reconocería que desde la Isla «extendimos nuestra penetración económica y presión política a otras partes de América Central y Meridional, especialmente México, Haití, Santo Domingo, Nicaragua, Honduras y Panamá».



K

Kennedy oficializó el bloqueo a Cuba en 1962. También aprobó la invasión por Playa Girón y era el principal rostro de EE. UU. durante la Crisis de Octubre. Por su parte, Henry Kissinger, probablemente el líder de diplomacia más famoso en la historia estadounidense, estuvo a punto de bombardear la Isla en 1976, como represalia por la participación en la defensa de Angola ante la agresión sudafricana.



L

Lester D. Mallory, subsecretario de Estado. En un memorándum secreto definió la filosofía del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto de forma unilateral contra Cuba: «La mayoría de los cubanos apoyan a Castro… el único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales…».



M

Marco Rubio, actual secretario de Estado del país vecino, posee fuertes vínculos –y deudas– con la mafia cubano-americana. Resulta el principal promotor de la asfixia al pueblo cubano recrudecida en estos momentos desde EE. UU.



N

Nixon (Richard) fue de los auspiciadores de la invasión a Girón e hizo cuanto pudo por adelantarla para que una presunta victoria le allanara el camino a la presidencia. Cuando por fin ocupó la silla de la Casa Blanca, para fines de los sesenta, su política hacia la Isla se caracterizó por perseguir las operaciones comerciales del níquel cubano, el secuestro de pescadores en altamar y la detención en puertos internacionales de buques bajo la insignia de Cuba.



La refinería Ñico López, en La Habana, estuvo a punto de sufrir un sabotaje con explosivos en el año 1965. Foto: Juvenal Balán

Ñ

La refinería Ñico López, en La Habana, estuvo a punto de sufrir un sabotaje con explosivos en el año 1965. Sería ejecutado por un agente de la cia, Julio Marcelino Acosta Fuentes, Causa 116-65. El plan fue interceptado a tiempo por las autoridades cubanas. De haberse concretado, la onda expansiva habría asesinado a miles de seres humanos.



O

Órdenes Ejecutivas del 29 de enero y del 1ro. de mayo de 2026, dictadas por el Presidente Donald Trump, con las cuales amplía las medidas coercitivas unilaterales contra la economía cubana y maximiza el carácter extraterritorial de las llamadas «sanciones secundarias». La Operación Mangosta, de acuerdo con la Oficina del Historiador del Departamento de Estado, «se diseñó para lograr lo que la invasión de Bahía de Cochinos no consiguió». Según este sitio oficial estadounidense, el programa comprendía operaciones políticas, sicológicas, militares, de sabotaje y de inteligencia, así como intentos de asesinato contra líderes políticos. Fomentó y financió focos insurgentes en la mayor parte del país como antesala a una nueva invasión. El grueso de sus acciones se produjo en 1962.



P

Peter Pan. La operación convenció a miles de familias dentro de Cuba de que la Revolución les arrancaría la patria potestad sobre sus hijos. Mediante su red llegaron a EE. UU. más de 14 000 niños sin sus padres, entre 1960 y 1962. Muchos jamás volvieron a encontrarse.



Q

Quincy Adams (John) resultó el principal promotor de la política de la Fruta Madura. Sería presidente de EE. UU. poco después, entre 1825 y 1829. En 1823 le escribía al embajador estadounidense en España sobre la anexión de Cuba como «indispensable para la continuidad e integridad de la propia Unión».



R

Reagan (Ronald) estuvo al frente de la Casa Blanca de 1981 a 1989 y durante su gestión se introdujeron en Cuba enfermedades como el dengue hemorrágico, que por esos años cobraría la vida de 101 niños.



S

Sabotajes y actos terroristas en general han sido una constante en la política de EE. UU. hacia la Revolución Cubana. Se registran al menos 3 478 nacionales asesinados. Uno de los casos de mayor envergadura resultó el atentado al avión de Barbados en 1976.



T

La Ley Torricelli fue aprobada en 1992 bajo el mandato de George Bush (padre) e impidió a empresas subsidiarias de compañías estadounidenses comerciar con Cuba, a pesar de que estuviesen en terceros países; además, los barcos que tocaran puertos cubanos no podrían entrar a EE. UU. en los siguientes 180 días.



U

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid por su sigla en inglés) fue creada en 1961 por Kennedy. Ha generado relaciones de chantaje y dependencia mediante su «ayuda», fundamentalmente en países del Sur Global, y ha promovido políticas de cambio de régimen contra procesos alternativos a la hegemonía de EE. UU., como Cuba y Venezuela.



V

El Vapor La Coubre estallaba en pleno puerto habanero en 1960, provocando la muerte de un centenar de personas. Del dolor y la indignación de ese día nació la consigna: ¡Patria o Muerte!



W

Wood (Leonard) fue uno de los jefes militares de la intervención de EE. UU. en la Guerra de Cuba contra España y desde 1899, en medio de la ocupación, fue nombrado Gobernador Militar de la Isla. Cuentan que se llevó como «souvenir» la primera bandera cubana que se izara tras arrearse la estadounidense, en 1902.

X

Xenofobia. Nuestro pueblo está sometido a una serie de discriminaciones fuera del territorio nacional, que incluyen trabas para acceder a servicios bancarios, visados, bibliografía académica y cursos. Además, se dan fenómenos como el no reconocimiento de nuestras instituciones de enseñanza.



Y

Yanqui. Para los procesos de liberación nacional de toda la segunda mitad del siglo xx, entre los cuales se sitúa la Revolución Cubana, ha sido sinónimo de asedio imperial.



Z

Zunzuneo fue una operación de inteligencia financiada por la Usaid en pos de crear una suerte de «Twitter cubano» entre 2009 y 2012. Comenzando por temas nimios, buscaba alcanzar una gran audiencia dentro de Cuba para luego enviar mensajes políticos a gran escala que catalizaran en la Isla un paralelo de la primavera árabe.