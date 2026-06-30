martes, junio 30, 2026
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Caibarién

Mantienen resultados palpables en la consulta de atención a la pareja infértil

Leticia Braojos

La consulta de atención a la pareja infértil de Caibarién ubicada en el policlínico Pablo Agüero mantiene su labor con resultados palpables.

 Varios años de experiencia posee el equipo conformado por una enfermera, especialistas en rayos x, laboratorio clínico, psicología y ginecostetricia y al frente de este importante programa de salud el doctor Juan Carlos Piñero Nuez.

Trece parejas han sido atendidas este año, así comentó el doctor,  de ellas han logrado cinco embarazos clínicos un resultado detenido del trabajo conjunto.

Cierto es que los contratiempos no han cesado, ejemplo es el caso de la Hicterosalpingografía, un examen que se realiza en este policlínico para detectar la impermeabilidad de las trompas y lograr su funcionamiento, reactivos poseen pero la falta de electricidad limita el uso de equipos.

En su información el doctor confirmó que los logros no han cesado porque tampoco ha tenido límites el esfuerzo del equipo de profesionales de salud del programa de atención a la pareja infértil de Caibarién.

Imagen: de la autora.

Leticia Braojos

Leticia Braojos

Periodista y asesora de programas radiales en la emisora Radio Caibarién

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