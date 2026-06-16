Junto a la solidaridad latinoamericana Cuba enfrenta el bloqueo

A través de toda Latinoamérica se desarrolla una red imparable de muestras de solidaridad con Cuba

Desde el sur hasta el norte del continente, la solidaridad con Cuba ha tejido una red imparable de apoyo político, cultural y humanitario que desafía el cerco del bloqueo estadounidense, ese mecanismo cruel y persistente que durante más de seis décadas ha intentado asfixiar a la nación caribeña sin lograr doblegar la resistencia de su pueblo.

En el más reciente IX Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, celebrado en México, delegados de 27 naciones latinoamericanas acordaron fortalecer el movimiento, luchar contra la desinformación y coordinar una respuesta más inteligente de los pueblos, conscientes de que la batalla por la verdad es tan importante como la ayuda material.

Allí se definieron estrategias para contrarrestar las campañas mediáticas que pretenden aislar a Cuba y se reafirmó el compromiso de multiplicar las brigadas de trabajo voluntario que viajarán al archipiélago para apoyar en la producción de alimentos y la recuperación de infraestructuras dañadas por el recrudecimiento del bloqueo.

Mientras tanto, en Venezuela nació la campaña “Amor con amor se paga”, un nombre que evoca la máxima martiana y que busca mitigar el impacto del bloqueo mediante la compra de paneles solares e insumos médicos, con conciertos y centros de acopio desplegados en 24 estados del país, movilizando a artistas, trabajadores y comunidades enteras que entienden la soberanía como un acto de hermandad concreta.

La creatividad y el compromiso no se detienen ahí: en Argentina, una subasta de obras de artistas locales recaudó fondos para escuelas de arte cubanas, demostrando que la cultura también puede ser un puente indestructible; en Bolivia, movimientos sociales manifestaron su respaldo al país antillano en cumbres internacionales, llevando pancartas y pronunciamientos que denunciaban el bloqueo como un acto de genocidio económico; y en Chile, la Asociación Cultural José Martí participó activamente en los encuentros continentales, llevando el legado del prócer hasta las instancias más altas de la solidaridad, con talleres y debates que conectan el pensamiento martiano con las luchas actuales del continente.

Colombia, por su parte, sumó la voz de su presidente Gustavo Petro, quien ha condenado abiertamente el bloqueo y se ha solidarizado ante cada agresión contra Cuba, marcando un antes y un después en la política exterior del país andino.

En El Salvador diferentes grupos coordinaron el envío de un contenedor lleno de medicamentos e insumos médicos para un hospital de la provincia cubana de Mayabeque, un gesto que salva vidas y que demuestra que la solidaridad no entiende de distancias, sino de urgencias compartidas.

El Comité Carioca de Solidaridad llenó de arte y política el Circo Voador de Río de Janeiro, Brasil, con la participación de artistas y dirigentes comprometidos con la causa cubana, en una noche donde la música y la palabra se unieron para exigir el fin del bloqueo y la devolución del territorio ilegalmente ocupado por Estados Unidos en Guantánamo.

México ratificó su respaldo desde el Congreso y las universidades, con foros y declaraciones que recuerdan la histórica relación de amistad entre ambos países, mientras Panamá celebró su XXV Encuentro Nacional de Solidaridad, demostrando que el amor por Cuba se renueva generación tras generación, con jóvenes y veteranos de la lucha compartiendo anécdotas y planes de acción.

Brigadas de jóvenes en Uruguay estamparon mensajes de apoyo en las fachadas de Montevideo mientras alistan la brigada “Fidel Castro” para viajar al archipiélago, convencidos de que el ejemplo del Comandante en Jefe sigue guiando los pasos de quienes creen en un mundo más justo.

Incluso desde el corazón del imperio, grupos solidarios con Cuba en Los Ángeles se hicieron oír antes del inicio del Mundial de Fútbol, recordando que la solidaridad no entiende de fronteras, y que la comunidad latina en Estados Unidos también alza la voz contra el bloqueo.

Cada una de estas acciones, desde el acopio de un medicamento hasta la declaración de un presidente, conforma el muro de hermandad que Latinoamérica levanta cada día frente al bloqueo. No se trata de gestos aislados ni de simpatías ocasionales: es un movimiento orgánico, profundo y sostenido en el tiempo, que ha sabido reinventarse en cada coyuntura adversa.

Cuba no está sola, porque los pueblos de Nuestra América saben que la libertad de uno es la lucha de todos, y que mientras exista un solo niño cubano sin medicinas por culpa de un bloqueo genocida, habrá una madre, un obrero o un estudiante de otro país dispuesto a tender la mano. La solidaridad con Cuba no es una moda política: es un principio ético, una tradición de lucha y una esperanza siempre activa.