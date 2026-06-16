Convocan Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba
Pleno Extraordinario del Comité Central, el miércoles 17 de junio de 2026, con el objetivo de evaluar propuestas de transformaciones económicas y sociales, enunciadas por el Primer Secretario del Comité Central del Partido
El Buró Político del Partido Comunista de Cuba acordó convocar a un Pleno Extraordinario de su Comité Central, el miércoles 17 de junio de 2026, con el objetivo de evaluar propuestas de transformaciones económicas y sociales, enunciadas por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en recientes declaraciones a la prensa.