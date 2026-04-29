Destaca Minrex legalidad del proceso de nacionalización en Cuba
La Habana, 28 abr (ACN) Carlos Rafael Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, afirmó que las nacionalizaciones de propiedades extranjeras realizadas en la década de 1960 fueron legítimas y se ajustaron a la Constitución de 1940, las leyes nacionales y el Derecho Internacional.
El diplomático señaló en su perfil de Facebook que todas las medidas contemplaron fórmulas de compensación mediante acuerdos de gobierno a gobierno, práctica reconocida en la época. Con Canadá, España, Francia, Gran Bretaña y Suiza se alcanzaron convenios y se efectuaron compensaciones.
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Fernández de Cossío precisó que el gobierno de Estados Unidos rechazó la propuesta cubana de compensación y se negó a negociar una fórmula mutuamente aceptable, pese a la insistencia de La Habana incluso después de la victoria en Playa Girón.
«Si los antiguos dueños estadounidenses no fueron compensados, fue porque su gobierno jugó política y hostilmente con el tema», precisó el viceministro en la red social.
El funcionario recordó que desde entonces Washington ha provocado a Cuba un daño humano y material mediante agresiones militares, terrorismo, respaldo a bandas criminales, sabotaje económico, guerra biológica y bloqueo económico, comercial y financiero.
«Con apego al derecho, la ética y el sentido común, el pueblo cubano merece compensación por un daño tan despiadado y prolongado», expresó Fernández de Cossío, al subrayar que ese perjuicio supera el que pudieron haber sufrido los antiguos propietarios.
El viceministro reiteró que Cuba ha manifestado durante años su disposición a dialogar sobre reclamaciones y compensaciones mutuas, con los reclamos de cada parte sobre la mesa, posición amparada por la legislación nacional.