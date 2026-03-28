ONAT: martes 31 de marzo, último día para liquidar impuesto sobre utilidades

Un total de 411 empresas estatales y privadas en Villa Clara aún no han liquidado el impuesto sobre utilidades, que vence el próximo martes 31 de marzo, según María Marlén Machado, directora de la ONAT en la provincia.

Marlén Machado insistió en que no habrá prórroga, y recordó que, ante las dificultades con el fluido eléctrico, «informamos que podían presentar su declaración en formato de papel todas las entidades, sociedades mercantiles, mipymes, cooperativas no agropecuarias, proyectos de desarrollo local y otras formas productivas con obligación tributaria».

«Los mayores atrasos se concentran en las CCS, UBPC y también en las mipymes, cuyos socios, se encuentren o no en país, tienen la obligación de presentar la liquidación del año 2025», afirmó la directora de la ONAT en Villa Clara.

Añadió la funcionaria que los incumplidores de esta responsabilidad tributaria recibirán multas que podrían ascender a 28 mil pesos, además, «procederemos al embargo de todas sus cuentas bancarias», alertó.