Morales Ojeda: «Vindicar a Cuba hoy es ejercer el pensamiento crítico»

«Cuando Martí salió en defensa de Cuba ante las calumnias de un periódico estadounidense, no solo refutaba mentiras: enseñaba cómo un pueblo pequeño puede enfrentar al poderoso con la fuerza de la verdad», afirmó, este miércoles, Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, al reflexionar sobre la vigencia del pensamiento martiano frente a las actuales campañas de desprestigio contra la nación cubana.

En sus declaraciones en la red social de Facebook, Morales Ojeda subrayó que, aunque los escenarios han cambiado, la esencia sigue intacta. «Las campañas de desprestigio, la manipulación mediática y los intentos de imponer narrativas ajenas continúan como herramientas del mismo afán hegemónico que Martí denunció».

De igual forma, señaló que el objetivo de esas acciones es claro: «Se pretende hacernos dudar de nosotros mismos, presentar nuestra resistencia como fracaso y nuestra dignidad como obstinación». Frente a ello la mejor vindicación no es otra que la que nace del día a día.

«El pueblo cubano que resiste el bloqueo con creatividad, que defiende su soberanía sin claudicar, que en la cultura, la ciencia y la solidaridad demuestra lo que vale», constituye la respuesta más contundente a las falacias del enemigo histórico, destacó el dirigente.

Morales Ojeda insistió en que no se trata de réplicas furiosas, sino de sostener con hechos lo que otros quieren desmentir con mentiras. En ese sentido, precisó que «vindicar a Cuba hoy es ejercer el pensamiento crítico, desenmascarar las mentiras con argumentos y recordar, como enseñó Martí, que la justicia, cuando se levanta con dignidad, termina imponiéndose por encima de cualquier intento de silenciarla».

Las palabras del dirigente político se inscriben en el contexto de los debates sobre la necesidad de fortalecer la batalla de ideas, en momentos en que la nación caribeña continúa enfrentando una intensa campaña mediática internacional y el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos por más de seis décadas.