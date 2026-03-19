Camilitos de Villa Clara apoyan labores agrícolas en el territorio
Estudiantes de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Villa Clara participan en labores agrícolas en el municipio de Corralillo, como parte de su formación educativa y profesional, en apoyo directo a la producción de alimentos para el pueblo.
El teniente coronel Félix Alberto Peña Morales, director del centro, destacó que estas actividades contribuyen a la formación integral de los jóvenes, fortalecen la disciplina , el sentido de responsabilidad, y los preparan para nuevas etapas de su vida profesional.
Al mismo tiempo, dijo, aportan directamente a la producción de alimentos destinados al pueblo.
Explicó que en esta ocasión, los estudiantes se incorporan a la cosecha de productos agrícolas, acompañados por un grupo de oficiales y profesores que garantizan la atención y el acompañamiento pedagógico.
La joven Roxana León de la Sota, explico que la experiencia resulta enriquecedora porque les enseña a valorar el esfuerzo del trabajo agrícola y a comprender que cada aporte, por pequeño que parezca, es esencial para el bienestar de nuestra sociedad.
Asimismo, dijo que participar en estas labores nos ayuda a crecer como estudiantes y como personas, pues aprendemos disciplina, responsabilidad y el verdadero significado de contribuir al desarrollo del país.
En ese sentido, Ernesto Rodríguez Tenorio subrayó que trabajar en el campo los une más como colectivo, les inculca disciplina, cooperación y les llena de orgullo saber que contribuyen con sus manos a la alimentación del pueblo.
Comentó, el estudiante que en esta ocasión han recogido una gran cantidad de tomates, lo cual representa una verdadera contribución porque esa comida no se va a perder en el campo, en medio del recrudecimiento del bloqueo y la falta de combustible.
Este esfuerzo adquiere aún mayor importancia, pues cada producto que logran cosechar es un aporte directo a la mesa de nuestra gente, concluyó.
La iniciativa se inscribe en la tradición de la Escuela al Campo, que desde hace décadas vincula a los estudiantes cubanos con la producción agrícola, fomentando valores de solidaridad, respeto por el trabajo y conciencia social.