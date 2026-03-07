Cuba abre el diapazón a la asociación entre empresas estatales y privadas

Se trata entonces de una de las transformaciones urgentes, de las más necesarias, que hay que hacerle al modelo económico y social, como indicó el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Dinamizar el escenario económico actual requiere darle un vuelco a la concertación de encadenamientos productivos, y en tal sentido el país acaba de aprobar una norma jurídica que abre el diapazón en la asociación entre entidades empresariales estatales y no estatales.

A ello se refiere el Decreto-Ley 114/2025, del Consejo de Estado, y la Resolución 8/2026, del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), sobre el procedimiento para la evaluación y aprobación de las solicitudes.

A los 30 días de su publicación en la Gaceta Oficial ordinaria número 24, del 3 de marzo, entrará en vigor ese acuerdo aplicable a las entidades empresariales estatales; a las micros, pequeñas y medianas empresas privadas; y a las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias.

De manera que en lo adelante pueden surgir asociaciones mediante cuatro mecanismos o vías:

– Por la constitución de sociedades de responsabilidad limitada mixtas, donde las entidades aporten bienes o derechos, o transmitan sus respectivos patrimonios sociales a una nueva empresa.

– Por adquisición de una entidad empresarial estatal de participaciones en una sociedad de responsabilidad limitada privada ya existente;

– Por la absorción, por una sociedad anónima de capital ciento por ciento cubano o una sociedad de responsabilidad limitada estatal, de una sociedad de responsabilidad limitada privada; y

– Por la concertación de contratos de asociación económica.

Una transformación necesaria en la economía

Se trata entonces de una de las transformaciones urgentes, de las más necesarias, que hay que hacerle al modelo económico y social, como indicó el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al intervenir en reciente reunión del Consejo de Ministros.

En particular, las relacionadas con la autonomía empresarial y el imperativo de aprovechar las asociaciones económicas entre el sector estatal y privado, sobre todo en la escala municipal.

La nueva norma tiene como objetivo regular tales encadenamientos, y para ello se han establecido «las reglas del juego», una de las cuales es que se faculta al ministro de Economía y Planificación a autorizar las nuevas asociaciones, y dictar cuantas disposiciones se consideren necesarias a los efectos de su implementación.

Ese organismo de la Administración Central del Estado es el encargado de dirigir y controlar la política nacional para el desarrollo y funcionamiento de las asociaciones entre entidades empresariales estatales y no estatales.

Cuba cubre así un vacío legal

En opinión del propio titular del MEP, Joaquín Alonso Vázquez, con el Decreto-ley 114/ 2025 Cuba cubrirá un vacío legal y asumirá nuevas perspectivas para la gestión integrada de nuevos actores económicos

En conferencia de prensa, precisó que a partir de su puesta en vigor las empresas mixtas cubanas, con la participación de entidades estatales y formas de gestión privadas, deberán contribuir al desarrollo territorial, generar empleos y dar paso a la ciencia y la innovación en los territorios donde estén enclavadas.

Entre las novedades, detalló que el sector privado no tendrá actividades económicas en las que no pueda participar, y se descentralizarán las competencias para el ejercicio de las mismas, según un reporte de la Agencia Cubana de Noticias.

Alonso Vázquez señaló como funciones del MEP, la de garantizar la transparencia, orden y eficacia de las nuevas instituciones, y asegurar que estén en concordancia con los objetivos de desarrollo territorial y nacional.

Subrayó que el país tiene muchas reservas por aprovechar, las cuales pueden dar sus frutos a partir de obtener las materias primas necesarias o modernizar las instalaciones, entre otras acciones.

Dijo, además, que como Estado socialista toda nueva política económica debe ser planificada para que tengan un efecto positivo en la población.

Esta y otras transformaciones urgentes, como expresó Díaz-Canel ante el Consejo de Ministros, tienen que tributar a la estabilización macroeconómica del país, a aumentar los ingresos en divisas, y a desarrollar la producción nacional, con énfasis en los alimentos.