Jornada de la prensa en Villa Clara, con la pasión de la verdad

Con el tributo a nuestro Héroe Nacional José Martí comenzará en Villa Clara la jornada por el Día de la prensa cubana el próximo 14 de marzo, aniversario 134 de la fundación del periódico Patria.

Con una peregrinación hacia el busto de José Martí en el Parque de los Mártires frente a la Estación de Ferrocarriles de Santa Clara, comenzará el próximo lunes 2 de marzo la Jornada en Villa Clara por el Día de la prensa cubana.

Roxana Soto del Sol, presidenta de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec) en este territorio, informó a la radio que la jornada estará dedicada al Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro y al aniversario 134 de la fundación del periódico Patria por nuestro Héroe Nacional José Martí.

«Como cada año comienza la jornada, que se extenderá hasta el 14 de marzo, dedicada a nuestro José Martí, al aniversario 134 de la fundación del periódico Patria y al Centenario de nuestro Comandante en Jefe. La frase que se ha escogido como slogan este año es una expresada por Fidel en el VI Congreso de la Upec: «La prensa tiene la misión primordial de defender la Revolución”. Nosotros acompañamos a la Revolución y en estos momentos de crisis, de bloqueo, recrudecimiento de la política de Estados Unidos contra nuestra isla, en esas condiciones, rendimos tributo a nuestros periodistas tan entregados y comprometidos», remarcó.

La celebración se realizará en condiciones más modestas, de acuerdo con la situación actual que tiene el país, pero con los mismos compromisos de los profesionales del gremio con nuestro pueblo, apego a la verdad, la decencia, la honradez, el altruismo, y en defensa de los valores que nos han traído hasta aquí.

«Arrancamos el 2 de marzo con la tradicional peregrinación en tributo a Martí. Este lunes, además, se darán a conocer los Premios Provinciales por la obra de la vida «Roberto González Quesada”, por la obra del año «Ifraín Sacerio», y «Mario Rodríguez Alemán», (por géneros en los diferentes medios de prensa en este territorio), y la actividad fundamental está prevista para el día 13 de marzo».

Este año se suma el homenaje a José Antonio Fulgueiras, Premio Nacional de Periodismo José Martí y merecedor del Premio Nacional de Periodismo Histórico 2025.

La jornada incluye otras actividades de homenaje y compromisos de un gremio siempre al lado de su pueblo.

«También se realizarán encuentros de los Círculos de prensa, de mujeres periodistas, de alumnos y jóvenes egresados, además de intercambios profesionales para compartir resultados de investigaciones vinculadas al trabajo de los medios», enfatizó Soto del Sol.

Y puntualizó: «Igualmente se hará un encuentro con periodistas que trabajaron en coberturas con nuestro Comandante en Jefe para rendir tributo al líder histórico de la Revolución, intercambios con Círculos de la prensa, como el Científico, el Cultural y otros que se suman cada año para rendir tributo a la prensa villaclareña».

Se realizará, asimismo, la graduación de alumnos del Diplomado con profesionales de otras ramas que se han reorientado hacia esta especialidad, con el apoyo del Instituto Internacional de Periodismo “José Martí”.

Significó la máxima representante de la Upec en este territorio que un logro de la etapa es la primera Maestría en Gestión de la Comunicación, organizada por los Departamentos de Periodismo y Comunicación de la Universidad Central “Marta Abreu» de Las Villas.

De igual manera ponderó la preparación de jóvenes que optan por la carrera desde el Colegio de Periodismo y en las aulas universitarias, muchos de ellos ya vinculados a los medios con mayor preparación.

«Cuando entran a primer año vienen con más conocimientos, los alumnos de la carrera retomaron el proyecto UclvRadio, sale otra vez el órgano «Criollitos», muchos ya llegan con sentido de pertenencia y amor a los medios», subrayó.

Roxana envió un mensaje a nuestro pueblo y a sus colegas.



«No buscamos incentivos económicos, defendemos la pasión, muchos decidimos permanecer aquí, haciendo lo que más queremos desde nuestra profesión, hablamos de amor, de honradez, que es a lo que nos llamó nuestro Martí y yo les pido a los periodistas villaclareños que sigamos con esa sana “locura”, del lado del amor, del lado de la honradez, defendiendo causas justas, por encima de un beneficio individual, para ponderar el beneficio colectivo, en bien del país, acompañando a la gente, respondiendo a los intereses del pueblo, estamos llamados hoy más que nunca a hacer un periodismo ético e inteligente», finalizó.