Nuevo ecógrafo ruso minimiza daños en cirugías

Los científicos rusos elaboraron un dispositivo ultrasónico para operaciones de endoprótesis y artroplastia

Científicos de la Universidad Estatal de Toliatti (TGU) desarrollaron un prototipo de pre-serie de un dispositivo médico ultrasónico para su uso en cirugía y endoprótesis.

El prototipo fue enviado para pruebas a instituciones médicas, informó el servicio de prensa de la universidad.

«La TGU completó el desarrollo de un prototipo de pre-serie de un complejo quirúrgico ultrasónico para realizar operaciones de endoprótesis y artroplastia, indicó la TGU.

El equipo fue creado por encargo de la empresa moscovita Medtek LLC y el prototipo actualizado fue enviado para una segunda ronda de pruebas a instituciones médicas, indicó la agencia TASS.



Un corte casi perfecto

De acuerdo con la citada universidad, el dispositivo permite cortar tejido óseo, limpiar los canales óseos de cementos poliméricos y tejidos biológicos, así como extraer componentes de endoprótesis.

Gracias a las vibraciones de alta frecuencia de los accesorios, el impacto se localiza estrictamente en la zona de contacto del instrumento con el tejido.

Esto minimiza el daño a las áreas circundantes, reduce la pérdida de sangre y acelera la recuperación postoperatoria de los pacientes.

Más del 80 por ciento de los componentes del sistema se producen en Rusia, y el 90 por ciento de ellos, en la propia TGU.



Un resultado esperado por largo tiempo

El trabajo en este dispositivo, destinado a reducir la duración de las operaciones quirúrgicas en endoprótesis y la rehabilitación posterior, se realizaba desde 2024 en la Escuela Avanzada de Ingeniería «Tecnologías Híbridas y Combinadas» (PISH «GibridTech») de la TGU.

Tras las pruebas iniciales, el dispositivo mostró una alta eficacia y es un análogo nacional accesible de las soluciones extranjeras, indicó el Doctor en Ciencias Médicas del Centro Nacional de Investigación Médica de Oncología N. N. Blokhin, Vladimir Sokolovsky.

Después de la fase de operación experimental, los desarrolladores perfeccionaron el instrumento.

Ahora el complejo incluye dos dispositivos manuales unificados con sistemas oscilantes piezoeléctricos y un juego de seis accesorios de titanio para el tratamiento de tejidos óseos y blandos.