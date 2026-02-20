India: EEUU no quiere una gobernanza mundial de la Inteligencia Artificial

Washington rechazó este viernes cualquier gobernanza mundial de la IA, antes de que se publicara una declaración de los dirigentes reunidos en una cumbre en Nueva Delhi, que debería plasmar su visión sobre cómo gestionar esta tecnología disruptiva

«Como la Administración Trump ha dicho ya en muchas ocasiones: rechazamos totalmente la gobernanza global de la IA», declaró este viernes el asesor tecnológico de la Casa Blanca, Michael Kratsios, durante la Cumbre sobre el Impacto de la IA celebrada en la capital india.

Unas horas antes, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, había confirmado la constitución de una comisión científica destinada a «convertir el control humano en una realidad técnica» para la inteligencia artificial.

La frenética demanda de IA generativa ha disparado los beneficios de las empresas tecnológicas, pero al mismo tiempo ha alimentado muchos temores sobre su impacto en la sociedad, en los empleos e, incluso, en la salud del planeta.

«Nos estamos adentrando en lo desconocido», dijo Guterres este viernes. «El mensaje es simple: menos exageración, menos miedo. Más hechos y evidencia».

«La gobernanza basada en la ciencia no es un freno al progreso», sino que puede hacerlo «más seguro, más justo y más ampliamente compartido», defendió Guterres en la cumbre.

En cambio, para el representante de la Casa Blanca, la inteligencia artificial tiene el potencial de «promover el crecimiento humano y generar una prosperidad sin precedentes».

Las «obsesiones ideológicas centradas en los riesgos, como el clima o la equidad, se convierten en excusas para la gestión burocrática y la centralización», afirmó.

La Asamblea General de la ONU designó a 40 expertos para un nuevo grupo denominado Panel Científico Internacional Independiente sobre Inteligencia Artificial, indicó Guterres.

Este órgano consultivo se creó en agosto y su objetivo es que aborde la IA tal como lo hace el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU para el calentamiento global, estableciendo evaluaciones sobre su impacto y también estrategias de respuesta.

«Matar» la industria

Esta es la cuarta reunión mundial anual centrada en la política de IA. La próxima tendrá lugar en Ginebra en la primera mitad de 2027, anunció el jueves el presidente suizo.

La cumbre de Nueva Delhi debería cerrarse con una declaración conjunta pero es difícil saber cómo será el texto. Las tres ediciones anteriores se saldaron con un comunicado bastante vago.

Durante la cumbre del año pasado, celebrada en París, el vicepresidente estadounidense JD Vance ya había advertido de que una «regulación excesiva […] podría matar un sector transformador justo cuando está despegando».

El gobierno estadounidense es reacio a regular el acceso y los contenidos de las plataformas, para no socavar -justifica- la libertad de expresión.

La cita de Delhi fue además la primera cumbre sobre inteligencia artificial que se celebra en un país en desarrollo, e India aprovecha la oportunidad para impulsar sus ambiciones de alcanzar a Estados Unidos y China.

Nueva Delhi espera más de 200.000 millones de dólares en inversiones durante los próximos dos años, y varios gigantes tecnológicos estadounidenses han presentado esta semana nuevos acuerdos y proyectos de infraestructura.

«Bien común» mundial

Sam Altman, director de OpenAI y su famoso robot conversacional ChatGPT, pidió el jueves en el foro la adopción urgente de una regulación sobre el uso de la inteligencia artificial.

«La democratización de la IA es la mejor manera de garantizar que la humanidad prospere», aseguró en su intervención. «Esto no quiere decir que no necesitemos ninguna regulación o medida de seguridad. Es obvio que las necesitamos, urgentemente».

Por su parte, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, alertó que, «sin una acción colectiva, la inteligencia artificial agravará las desigualdades históricas».

«Los algoritmos no son solo aplicaciones de códigos matemáticos que sustentan el mundo digital, son parte de una compleja estructura de poder», añadió el mandatario latinoamericano, al señalar que cuando «unos pocos» los controlan «no estamos hablando de innovación, sino de dominación».

Los debates de la cumbre de Nueva Delhi, a la que asistieron decenas de miles de personas, han abarcado grandes temas, desde la protección de los niños hasta la pérdida de puestos de trabajo y la necesidad de un acceso más equitativo a las herramientas de IA en todo el mundo.

Sin embargo, ese amplio enfoque y las vagas promesas realizadas en las citas anteriores en Francia, Corea del Sur y Reino Unido podrían hacer que los compromisos concretos sean poco probables.