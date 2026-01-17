Por el futuro de nuestra cultura

En la Asamblea de Balance de Cultura en Villa Clara se evaluaron los objetivos de trabajo de año 2025, y las proyecciones para el presente año

Los artistas, escritores y trabajadores de las instituciones culturales villaclareñas no cejan en el empeño de conservar viva la esencia de una cultura profundamente identitaria, sin dejar de adecuarse, renovarse, abrirse a un mundo cada vez más complejo y cambiante; ante enormes desafíos y ataques de un enemigo cada vez más hostil, violento y manipulador de la realidad.

Bajo esa premisa se realizó en Villa Clara la asamblea de balance de la Dirección Provincial de Cultura de Villa Clara este miércoles 14 de enero, en la que se evaluaron los objetivos de trabajo del año 2025, con la presencia de Fernando León Jacomino, viceministro de Cultura; Adrián Pastor Quesada, funcionario del Departamento Ideológico del Partido Provincial, Serguey Pérez Pérez, director de Cultura en Villa Clara, entre otros directivos.

El actor, director teatral y activista social Ramón Silverio, fundador del Centro Cultural El Mejunje, abogó por el trabajo en las comunidades más apartadas. (Foto: Francisnet Díaz Rondón)

Un minuto de silencio en homenaje a los combatientes caídos en el cumplimiento de su deber ante altero golpe de los imperialistas yankis al pueblo bolivariano y la interpretación de la hermosa canción Venezuela, por el coro AudiNos, dirigido por el maestro Maykel Iglesias, constituyó el preámbulo del encuentro.

El coro AudiNos, dirigido por el maestro Maykel Iglesias, interpretó la canción Venezuela. Foto: Francisnet Díaz Rondón)

Ricardo Riverón Rojas, presidente de la Uneac, dio lectura a un oportuno y necesario texto de su autoría titulado Se llamaba paz, a tono con la difícil y peligrosa situación actual que vive Nuestra América y el mundo, en el que expresa:

«[…] La paz es hoy una de las metas cada vez más inasible de la especie humana. Sus tres humildes letras se desdibujan con cada bofetada imperial a nuestros pueblos. Se habló durante un tiempo de “convivencia pacífica”, de tolerancia a la alteridad”, de “respeto mutuo”. Todos son conceptos que la práctica de una sola nación hace caducar bruscamente.

«Sigamos clamando por la paz, como mismo hemos clamando por la paz, como mismo hemos clamado por la justicia, aunque a ambas las veamos cada día más desdibujadas de lo posible inmediato».

De acuerdo al informe en Villa Clara funcionan 192 instituciones de 224 existentes, con 5135 trabajadores, 1993 artistas profesionales en las diferentes manifestaciones, de ellos 804 subvencionados. Al cierre del 2025 suman 846 instructores de arte (467 en sedes educativas y 379 en casas de cultura), 1178 unidades artísticas del Movimiento de Artistas Aficionados integrado por más de 5720 personas de todos los grupos etarios, así como 194 promotores culturales y 86 proyectos e iniciativas socioculturales.

Con espíritu crítico se analizaron diferentes temáticas como: la programación cultural en los territorios, el uso del presupuesto designado, la salvaguarda, protección y gestión del Patrimonio Cultural y la Memoria histórica, la participación de los diferentes segmentos poblacionales en los procesos culturales y el uso inteligente del tiempo libre con alcance a las comunidades, la organización y evaluación del impulso al desarrollo cultural a través de la gestión de instituciones e importantes áreas de trabajo, entre otras.

Erick Gálvez, director de Cultura en Santo Domingo, recibió el reconocimiento por su sobresaliente trabajo como directivo, así como el sectorial provincial. Foto: (Francisnet Díaz Rondón)

Asimismo se planteó concretar los presupuestos para una programación diversa e inclusiva en los territorios, elevar el rigor docente y la superación en el Centro Provincial para la Enseñanza Artística Olga Alonso, enfrentar y drenar los modismos que atentan contra el patrimonio edificado, esforzarse en revertir el deterioro constructivo del sistema de instituciones, y hacer más hincapié en la capacitación del personal en el Centro de Superación para la Cultura.

Fernando Jacomino instó a «quitar del camino todo cuanto sea subjetivo para hacer cultura» y elogió la labor realizada en la provincia; mientras Pastor Quesada expresó que «para salvar la cultura tenemos que salvar a nuestros artistas, a nuestros intelectuales» y agregó «como diría Fidel, tengamos siempre temor a los que alegan que el dinero invertido en la Cultura no es productivo. Los invito a soñar el futuro».

Marta Meneses, al frente de Cultura de Santa Clara, recibió el reconocimiento otorgado a la institución que dirige por su destacada labor el pasado año. (Foto: Francisnet Díaz Rondón)

En el encuentro se entregó la Orden Lázaro Peña de Primer grado al Centro Provincial de Superación para la Cultura Ángel Román González Borrell, por los sobresalientes resultados obtenidos durante sus 47 años de fundado.

El Centro Provincial de Superación para la Cultura Ángel Román González Borrell recibió la Orden Lázaro Peña de Primer grado. (Foto: Francisnet Díaz Rondón)

Igualmente se reconocieron las instituciones y cuadros que mejor se desempeñaron durante el 2025. Ellas son: las direcciones municipales de Cultura en Santo Domingo y su director Erick Gálvez, y de Santa Clara; el Consejo Provincial de las Artes Escénicas, Centro Provincial de Cine, la UEB Fondo Cubano de Bienes Culturales Villa Clara y el miembro de la Dirección Provincial de Cultura Reldy Rodríguez González.