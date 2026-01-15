Ofrendas de Raúl y Díaz-Canel en homenaje a combatientes caídos

Ofrendas florales del General de Ejército Raúl Castro Ruz y de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, encabezan el homenaje póstumo a los 32 combatientes cubanos caídos en Venezuela.

También rosas blancas a nombre del pueblo de Cuba, de las familias, del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior rinden homenaje a los cubanos que enfrentaron el criminal ataque del gobierno de Estados Unidos en la República Bolivariana de Venezuela

En el vestíbulo del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar) los 32 féretros con banderas cubanas y las fotos que identifican los restos, reciben el tributo del pueblo que, en silencio, acude con visibles muestras de dolor.

Para Guillermo Rodríguez Hidalgo-Gato, joven periodista de la emisora Radio Rebelde, es esta una cobertura difícil, como reportero tiene la responsabilidad de informar a la audiencia, como ser humano sensible cuesta trabajo aclarar la voz, dijo a la ACN.

Una larga fila, que parece no tener fin, espera por la avenida de Rancho Boyeros para rendir el póstumo homenaje a los combatientes, momento de dolor y firmeza.

El 3 de enero último fuerzas especiales del gobierno de Estados Unidos bombardearon la capital venezolana e irrumpieron ilegalmente en la residencia de Nicolás Maduro, presidente constitucional de la nación sudamericana, lo secuestraron y llevaron para Estados Unidos.

Los combatientes cubanos enfrentaron con sus vidas el criminal ataque.