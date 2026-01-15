Cuba honra a sus héroes (+ Cobertura Especial)

Encabezado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Líder al Frente de la Revolución Cubana, y por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se realizó el Primer Homenaje a los Héroes Caídos en el Areopuerto José Martí.Cuba honra y recibe los restos mortales de los 32 combatientes asesinados por EE.UU. en la agresión a Venezuela

OFRENDAS DE RAÚL Y DÍAZ-CANEL ACOMPAÑAN EL HOMENAJE A LOS CAÍDOS

Fueron depositadas en el lobby Sierra Maestra, del Minfar, tres coronas de flores blancas, a nombre de: el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Líder al frente de la Revolución cubana, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, los ministros de las FAR y el Minint, familiares de los caídos y el pueblo de la Mayor de las Antillas.

Porque la muerte ha sido el precio de defender con la vida el anhelo de independencia compartido por los pueblos de esta región, a los 32 hijos de la patria de Martí han venido a honrar el pueblo cubano y sus líderes.

Así, llegaron hasta la sala donde se encuentran sus restos, el general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el general de Cuerpo de Ejército, Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro del Interior (Minint).

Foto: Dunia Álvarez Palacios

A LAS PUERTAS DEL MINFAR, EL PUEBLO, PARA RENDIR TRIBUTO A SUS HÉROES

La historia común de los pueblos cubano y venezolano sumó una nueva página de heroísmo y hermandad durante el ataque de las fuerzas de EE. UU., que bajo las órdenes del intervencionista Donald Trump, y su séquito de personeros, violentó la soberanía de la cuna de Bolívar y Chávez, en su intento de doblegar a América.

A sabiendas de ello, las avenidas aledañas del Minfar se nutren de pueblo, que espera el momento de honrar a los 32 heroicos cubanos que, con la certeza de que morir por la Patria es vivir, pusieron rodilla en tierra para hacerle frente al imperio.

Desde la nación del bravo pueblo se les había rendido tributo anteriormente, en ceremonia solemne que contó con la participación del miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla.

LOS RESTOS DE LOS HERMANOS CAÍDOS YA ESTÁN EN EL MINFAR

La caravana que traslada las urnas con los restos de los 32 combatientes cubanos caídos en defensa de la Patria bolivariana, en la madrugada del pasado 3 de enero, llegó a la sede del Minfar, para recibir el homenaje que el pueblo de Cuba les ofrendará en las próximas horas.

Hasta las 6:00 de la tarde, la población podrá acudir a rendir tributo a los combatientes, en un ambiente de recogimiento y respeto, como parte del adiós a quienes cumplieron su deber y regresan definitivamente a la Patria

Mientras, en las calles de La Habana, el pueblo capitalino hace suyo el dolor de las familias de los héroes caídos en la agresión imperialista. Pareciera que toda la Isla está allí, rindiendo solemnemente tributo a quienes cayeron en lucha desigual y feroz, en cumplimiento de misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano.

Foto: Dunia Álvarez Palacios

Foto: Dunia Álvarez Palacios

PRESIDE GENERAL DE EJÉRCITO RAÚL CASTRO RUZ PRIMER HOMENAJE A LOS HÉROES CAÍDOS EN EL AREOPUERTO JOSÉ MARTÍ

Foto: Estudios Revolución

Foto: Estudios Revolución

Una nueva luz que nos refuerza, enardece y compromete

«En esta mañana solemne la Patria se duele y se eleva. Nos reunimos para recibir en nuestro suelo, a hermanos que cayeron lejos de su casa, pero no de su deber», afirmó el general de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y ministro del Interior, en el primer homenaje a los 32 combatientes caídos en la defensa de la República Bolivariana de Venezuela.

Foto: Estudios Revolución

Tras el arribo de los mártires, Álvarez Casas significó que al acoger sus restos mortales renovamos ante ellos el juramento de lealtad a la Patria, a la unidad de los pueblos de América Latina, y afirmamos desde el primer instante, con la claridad que exige la historia, «no los recibimos con resignación lo hacemos con profundo orgullo y eterno compromiso».

«Sabemos y el pueblo de Cuba lo ha aprendido en las pruebas más duras que la muerte no derrota a quienes caen con el fusil en la mano defendiendo una causa justa», afirmó.

«No regresan a nosotros como sombras, por el contrario, son una nueva luz que nos refuerza enardece y compromete.

«Regresan cubiertos por la bandera, y esa bandera no representa una ausencia, consagra una presencia eterna, traen consigo el ejemplo imperecedero de la entrega, el valor, la fidelidad a los más nobles ideales del hombre.

«Cuando cruzaron mar y cielo para cumplir su misión sabían que no regresar era una posibilidad, pero firmemente convencidos de que no traicionarían jamás a este pueblo que, siguiendo el ejemplo de sus Héroes aprendió a compartir su suerte con los demás.

Tras la ceremonia militar comienza el trasaldo de las honras fúnebres hasta la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas, donde se realizará el homenaje póstumo con participación del pueblo a partir de las 10 am.