Cuba rinde homenaje a Celia Sánchez en el 46 aniversario de su partida física

Con un acto que tuvo por sede el Panteón de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) en la Necrópolis de Colón, donde descansan sus restos mortales, se recordó a la Heroína de la Revolución Cubana, Celia Sánchez Manduley, en el 46 aniversario de su partida física, reporta Radio Rebelde.

El homenaje estuvo encabezado por la miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Teresa Amarelle Boue, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la integrante del Comité Central, Viceprimera ministra del Gobierno Inés María Chapman, y la Heroína de la República de Cuba General de Brigada de la reserva Delsa Esther Pueblas Viltres, Vicepresidenta Nacional de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.

Durante el tributo a la Heroína del Llano y la Sierra, se guardó un minuto de silencio a los 32 combatientes cubanos caídos en Venezuela enfrentando la agresión yanqui a ese país sudamericano.

En las palabras centrales del homenaje María Victoria Castanedo, miembro del Secretariado de la FMC en La Habana, evocó la incansable lucha de Celia Sánchez desde los días que precedieron a la organización del desembarco de los 82 expedicionarios del yate Granma, la posterior reorganización del núcleo del que se convirtió el naciente Ejército Rebelde con la formación de nuevos combatientes en la Sierra Maestra.

Estuvieron presentes además las principales autoridades del Partido y del Gobierno del capitalino municipio Plaza de la Revolución, así como Yanovia Corría Vega, secretaria general de la FMC en la capital cubana.

Ante el monumento se colocaron ofrendas florales a nombre del Partido, el Gobierno y el pueblo cubanos y del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en honor a su figura que constituye uno de los ejemplos más altos de la participación de la mujer en el proceso revolucionario.