Festival Longina llega a su trigésima edición (+Línea de Tiempo)

Este encuentro trovadoresco se celebra en la ciudad de Santa Clara y se extenderá hasta el próximo 11 de enero

Por estos días se celebra en Santa Clara la trigésima edición del Festival de Trovadores Longina Canta a Corona, el evento de trova más importante del país, dedicado en esta edición al emblemático trovador cubano Silvio Rodríguez.

Varios espacios culturales de Santa Clara y municipios como Manicaragua, Santo Domingo y Caibarién gozarán de la participación de artistas nacionales e internacionales con el auspicio de la Asociación Hermanos Saíz (AHS).

En la Biblioteca Provincial Martí está previsto para este sábado el conversatorio con el homenajeado Silvio Rodríguez, donde se abordarán temas como música, poesía y creación artística.

Entre las figuras invitadas se encuentran Amaury Pérez Vidal, Abel Acosta, Tony Ávila, Marta Campos, Rey Montalvo, Lucía Travieso, entre otros.

La representación internacional estará compuesta por Ella Trova (Colombia), Xóchitl Ramos y Darío Parga (México), Anita Tripodi Paz (Argentina) y Tobias Thiele (Alemania).

El festival rinde homenaje permanente al compositor Manuel Corona Raimundo (Caibarién, 1880 – La Habana, 1950), autor de la obra Longina, que da nombre a esta cita, que reúne a trovadores cubanos y de otras latitudes.

