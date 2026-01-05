Colectivos laborales villaclareños rechazan ataques contra Venezuela

En la mañana de este lunes, varios colectivos laborales en Villa Clara demandan justicia para Venezuela.

Los trabajadores de la Empresa Industrial de Instalaciones Fijas, pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte y Puertos, exigieron el regreso inmediato a la de Nicolás Maduro como presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela.

Reunido en el patio central de esa entidad, el colectivo honró la fidelidad de los 32 cubanos caídos en el cumplimiento de su deber, víctimas del acto de agresión perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos a la tierra de Hugo Chávez Frías.

En la instalación se izó la bandera cubana a media asta, en duelo oficial por los combatientes que perdieron la vida en defensa de la Revolución Bolivariana.

En la Sucursal ARTEX Villa Clara, perteneciente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura, se escucharon las voces de apoyo a Venezuela en un matutino especial, para repudiar el acto terrorista perpetrado por el imperio y su intención de apoderarse de los recursos naturales de esa nación.

El colectivo guardó un minuto de silencio en honor a los combatientes cubanos que derramaron su sangre en defensa de la patria de Bolívar.

Expresaron, además, que Venezuela No Está Sola, abogaron por la paz y exigieron a Estados Unidos el regreso inmediato de Nicolás Maduro.

Mientras, en la Sucursal SEISA Villa Clara, los trabajadores del gremio de Industrias repudiaron el acto terrorista y el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro, y citaron las palabras del presidente Migual Díaz-Canel Bermúdez sobre el brutal ataque a la nación que es símbolo de la independencia, que la tierra de Bolívar es sagrada, y que la amenaza es también para el mundo entero.

También reafirmaron que el ataque de Trump rompe la estabilidad de la región, y urge continuar los actos solidarios y de apoyo a Venezuela. El deseo imperialista no es la lucha contra la droga, sino para apoderarse de los recursos de un pueblo noble que sabrá defender su soberanía y democracia.

Asimismo, los obreros expresaron su pesar por la pérdida de los compatriotas.