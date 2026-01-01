Convocan en Villa Clara premios provinciales de periodismo 2025

Como parte de los festejos por el 67 aniversario del triunfo de la Revolución el primero de enero de 1959, la Unión de Periodistas de Cuba en Villa Clara (UPEC-VC) lanzó hoy la convocatoria de los premios provinciales de periodismo correspondientes al trabajo de los medios de prensa del territorio durante 2025.

Según la página oficial en Facebook de la organización, se concederán, durante la jornada de la prensa prevista para marzo venidero, los lauros Roberto González Quesada por la obra de la vida e Ifraín Sacerio Guardado por la obra del año 2025, este último en las categorías de impreso y agencia, radio, televisión, ciberespacio, comunicación gráfica e investigación científica.

También se reeditará el concurso Mario Rodríguez Alemán de corte generalista para todos los formatos de prensa (jerarquizados en primer, segundo y tercer lugar, con la posibilidad de conceder menciones) y se otorgará un premio especial para reconocer «el trabajo que, de forma más creativa, innovadora y humana haya tratado al menos una de las aristas de la vida y obra del líder histórico de la Revolución cubana» como parte de los festejos por el centenario de Fidel Castro a celebrarse el 13 de agosto de 2026, precisa el perfil institucional.

Roxana de la Caridad Soto del Sol, presidenta de la UPEC-VC, declaró a la ACN que en esta ocasión se mantiene la categoría de investigación científica (incluida por primera vez en la edición de 2023) para reconocer el aporte de la ciencia al desarrollo de los medios en la central geografía.

Agregó que la mayor utilidad de los premios provinciales, más allá del estímulo material que representan (entre mil y 15 mil pesos en moneda nacional, según corresponde por resolución), radica en reconocer el quehacer sostenido de los colegas, ahora devenidos paradigmas del gremio en la región, sobre todo porque distingue la alta productividad y la calidad de los trabajos publicados durante los 12 meses precedentes.

Los materiales puestos a competir en el concurso Mario Rodríguez Alemán deberán atender a la segmentación general entre los géneros (informativos, de opinión e interpretativos) y podrán entregarse en la sede villaclareña de la UPEC hasta el próximo 28 de enero, en homenaje al aniversario 173 del natalicio de José Martí, precisó.

«El principal desafío del periodismo provincial radica en su capacidad para transformarse, asumiendo una postura valiente, crítica y profundamente vinculada al batallar cotidiano de la gente también desde lo gráfico; no puede convertirse en un espectador distante de los problemas reales ni de los verdaderos intereses de las audiencias; esa conexión vital es, precisamente, lo que premios como estos buscan incentivar», aseguró Alfredo Martirena Hernández, doble ganador del premio Eduardo Abela de la Bienal Internacional de Humorismo Gráfico y merecedor en 2025 del Roberto González Quesada por la obra de la vida.

Como parte del jurado de la edición anterior, sobresalieron importantes figuras de los medios del territorio como Alexander Jiménez Díaz, director del Sistema Provincial de la Radio, Minoska Cadalso Navarro, reconocida reportera del patio, y las periodistas, profesoras y doctoras Grettel Rodríguez Bazán, Liena María Nieves Portal y Leslie Díaz Monserrat.

La Unión de Periodistas de Cuba en Villa Clara cuenta con cerca de 200 afiliados distribuidos en 12 delegaciones de base: CMHW, Agencia Cubana de Noticias y corresponsales nacionales, Vanguardia, Telecubanacán, Estereocentro, Radio y TV Sagua, Radio y TV Caibarién, Radio Arimao, Radio Placetas y Universidad Central Marta Abreu de Las Villas.