Cuba en ONU, un año más en defensa de la justicia

El 2025 ha sido un año particularmente intenso y, a la vez, fructífero para la diplomacia de Cuba en las Naciones Unidas, donde defendió con claridad y firmeza los principios que históricamente han guiado la política exterior de la Revolución.

Al hacer un balance de este periodo y en entrevista concedida a Prensa Latina, el embajador Ernesto Soberón, representante permanente de Cuba ante la ONU, se refirió a los principios de “la igualdad soberana, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, la cooperación para el desarrollo y la defensa del multilateralismo como única vía efectiva para resolver los complejos desafíos globales”.

“Efectivamente, al cerrar este período, es oportuno realizar un balance que permita comprender la magnitud de los retos enfrentados y también los avances alcanzados por nuestro país en el ámbito multilateral”, señaló.

Uno de los hitos más relevantes fue, sin dudas -dijo- la abrumadora victoria de Cuba en la votación anual de la resolución contra el bloqueo de los Estados Unidos, el pasado 29 de octubre, en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“La comunidad internacional volvió a pronunciarse, inequívocamente, en contra de esta política ilegal, extraterritorial y contraria al Derecho Internacional”, subrayó el diplomático cubano.

Argumentó que todo ello se logró “en medio de un complejo escenario, marcado por una escalada de la agresividad del gobierno estadounidense contra el pueblo y gobierno cubanos, el recrudecimiento extremo del bloqueo, la permanencia de Cuba en la espuria lista de Estados patrocinadores del terrorismo”.

Además -acotó- en medio de “la desvergonzada campaña que hoy ejecutan contra la cooperación médica cubana, a lo que se suma este año un despliegue de grotescas presiones del gobierno estadounidense para intentar mellar, infructuosamente, el apoyo mayoritario que ha recibido esta resolución contra el bloqueo cada año”.

Recordó Soberón, que el discurso de nuestra delegación en esa sesión reflejó no solo la denuncia firme, sino también la capacidad del pueblo cubano de resistir y avanzar pese a las dificultades.

“Cada año, ese resultado sigue siendo un recordatorio de que la verdad y la justicia deben prevalecer y cuentan con el respaldo de la comunidad internacional”, enfatizó.

EN DIFERENTES ESPACIOS

Asimismo, en 2025, Cuba, junto al G77 y China, impulsó resoluciones esencialmente vinculadas con los temas de desarrollo, la ciencia, la tecnología, la cooperación internacional, la seguridad alimentaria, el financiamiento para el desarrollo, la defensa de una arquitectura financiera internacional más justa, equitativa e inclusiva, y la eliminación de las medidas coercitivas unilaterales, argumentó el embajador Soberón.

En todas esas discusiones -añadió- defendimos con vehemencia que ningún país debe quedar rezagado, y que las naciones en desarrollo deben tener voz y presencia real en la toma de decisiones globales.

Destacó la participación activa de Cuba en las negociaciones del “Compromiso de Sevilla”, adoptado en la IV Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo, comentó.

“En cada uno de estos temas articulamos nuestra postura histórica, basada en la experiencia propia de un país en desarrollo que enfrenta enormes desafíos producto del bloqueo y, sin embargo, reafirma su compromiso histórico con la solidaridad y la cooperación internacional”, afirmó el representante cubano ante la ONU.

Explicó igualmente que “Cuba sostuvo posiciones de principios ante la crisis multidimensional global y denunció los cuantiosos recursos que se dedican a la carrera armamentista en lugar de destinarse al desarrollo sostenible de nuestros pueblos”.

Ello -apuntó- “cobraría una importancia significativa a solo cinco años del plazo establecido para el cumplimiento de la Agenda 2030 y ante un panorama desalentador en cuanto al progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

Nuestro país reafirmó su compromiso con el desarme general y completo, incluido el desarme nuclear. Se mantuvo la denuncia contra el uso y amenaza del uso de la fuerza, así como la necesidad de prevenir y poner fin a los conflictos armados y frenar el sufrimiento humano causado por las armas, expresó el diplomático.

Ratificó asimismo que “nuestra delegación trabajó de manera activa para impedir la manipulación de los derechos humanos y para promover una visión universal, objetiva y no selectiva del tema, sin dobles raseros ni politización”.

En este sentido, reiteró la disposición de Cuba a continuar colaborando y dialogando con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas de carácter temático y apoyo universal. “Reiteramos que el bloqueo constituye la más prolongada violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano”, insistió.

Cuba participó activamente en las negociaciones del documento resultante de la Segunda Cumbre Mundial de Desarrollo Social, celebrada en Doha, en noviembre, en la que participamos a nivel de Primer Ministro, en consonancia con nuestro compromiso con el tema.

El embajador cubano se refirió igualmente a la permanente defensa de “nuestras posiciones de principios relativas a la protección social, los derechos del niño, el derecho al desarrollo, la lucha contra el racismo y la discriminación racial, la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la promoción y protección de todos los derechos humanos para todos”.

También Cuba mantuvo su posición de principios a favor de la descolonización y el derecho a la auto-determinación de los pueblos y territorios listados por las Naciones Unidas como Territorios No Autónomos y otros como Puerto Rico.

“La defensa de la causa del pueblo palestino, su derecho a la libre determinación, a la existencia de un Estado palestino independiente y a su reconocimiento como Estado Miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas, fueron demandas permanentes de nuestra delegación en todos los foros y espacios pertinentes”, subrayó.

Defendimos la necesidad de una solución amplia, justa y duradera, sobre la base de la solución de dos Estados y el respeto estricto del Derecho Internacional Humanitario, agregó el representante de la diplomacia cubana en el máximo organismo multilateral.

Además, Cuba participó activamente en el proceso preparatorio de y en la Conferencia de Alto Nivel sobre la Cuestión palestina y la solución biestatal y copatrocinó su documento final, en correspondencia con nuestra posición histórica de respaldo a Palestina, detalló.

OTRAS NEGOCIACIONES

El embajador Ernesto Soberón explicó a Prensa Latina que, durante este año a punto de concluir, la delegación de su país en la ONU participó en negociaciones complejas relacionadas con el funcionamiento administrativo y presupuestario de las Naciones Unidas, tanto en la Quinta Comisión como en el marco del Grupo de Trabajo Ad Hoc Informal sobre la Iniciativa ONU80.

De ahí que “condenamos el reiterado incumplimiento de los compromisos financieros de Estados Unidos con la Organización, lo que ha conducido a la crisis de liquidez que atraviesa actualmente y que ha tenido un impacto transversal en su trabajo”, puntualizó.

Cuba ha insistido en la necesidad de respetar el carácter intergubernamental de las Naciones Unidas durante y como resultado de este ejercicio de reforma -aseveró- en el que los Estados Miembros deben tener la titularidad y un papel protagónico.

“Defendimos que la sostenibilidad financiera de la Organización no puede descansar en medidas de austeridad que afecten al pilar del desarrollo ni al Sur Global”, advirtió.

En sus palabras a Prensa Latina, el embajador Soberón indicó que en el amplio foro de naciones “reafirmamos, asimismo, nuestra defensa del Derecho Internacional, a la par que reiteramos nuestras preocupaciones ante los intentos por hacer avanzar nociones y categorías que no han sido internacionalmente acordadas, algunas de las cuales tienen un marcado trasfondo injerencista y en contra de la soberanía de los Estados”.

De manera que “conforme a los valores y principios de su Política Exterior, Cuba continuó promoviendo la unidad y la capacidad de concertación de posiciones de los mecanismos de coordinación de los países del Sur, en particular del G-77 y China y del Movimiento de Países No Alineados”, apostilló.

Se destaca el papel activo de la delegación cubana en las negociaciones del documento final de la Reunión Ministerial de Medio Término del MNOAL, celebrada en octubre en Kampala, Uganda, y la participación del canciller cubano, Bruno Rodríguez, en dicha cita, recordó.

Igual postura asumimos en las negociaciones de la declaración ministerial del G77 y China adoptada en septiembre durante el Segmento de Alto Nivel, indicó el embajador al comentar que “de igual forma, Cuba se mantuvo como un miembro activo del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas”.

Cuba continuó alzando su voz en Naciones Unidas no solo para denunciar el bloqueo y sus efectos devastadores, sino también para contribuir a un orden internacional más inclusivo, democrático y respetuoso de la soberanía de los Estados y de la dignidad humana, reiteró.

“El 2025 fue un año de reafirmación de los principios que guían la política exterior cubana” aseveró el representante permanente de Cuba ante la ONU y en el que los resultados “en definitiva, pertenecen a nuestro pueblo, verdadero protagonista de cada victoria alcanzada en el ámbito multilateral”.