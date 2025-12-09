Ecos del Santamareare 2025 en la Villa Blanca

El equipo digital de CMHS Radio Caibarién hace una recopilación de lo publicado por la prensa cubana sobre el evento Santamareare que se celebró en Caibarién del 4 al 7 de este mes.

Desde Caibarién: días de Radio y Televisión en el Santamareare 2025. Desde Radio Rebelde.

Creadores de 10 provincias compiten con más de 80 obras en la edición 41 del premio Santamareare, evento que se desarrolla en el municipio villaclareño de Caibarién desde este 4 de diciembre y hasta el próximo día 7.

Samuel Urquía Álvarez, presidente de la sección de audiovisuales del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en la central geografía, declaró a la prensa que el certamen rinde homenaje póstumo a Caridad Martínez, Premio Nacional de Radio, y celebra, además, el aniversario 75 de la televisión cubana.

El gran número de propuestas recibidas confirma el prestigio nacional de este encuentro, afirmó el también locutor de la emisora CMHW, quien agradeció el respaldo de las autoridades locales para la organización del Caracol del Centro, como también se le nombra al certamen.

Katia García Álvarez, locutora de Radio Sancti Spíritus, quien participa por primera vez en este premio, con la obra El Pelú de Mayajigua, dirigida por Eric Rodríguez Hernández, comentó que estas citas permiten intercambiar experiencias con colegas de todo el país y recibir valoraciones que mejoran el trabajo futuro.

Alien Fernández Martínez, realizador de sonido, subrayó la relevancia del diseño acústico para generar emociones, enriquecer la narración y trasladar al radioescucha a distintos contextos históricos.

El joven artista, quien también ejerce como fotorreportero, abogó por incorporar a la radio nacional nuevas técnicas de producción como la estereofonía para «situar con mayor precisión al público en las historias».

Conferencias impartidas por la Doctora en Ciencias Ana Teresa Badía y el Premio Nacional de Periodismo Cultural Reinaldo Cedeño Pineda, con temáticas sobre comunicación y medios, resultaron parte esencial dentro programa académico del Santamareare 2025.

Asimismo, la Editorial En Vivo participa con la promoción y venta de títulos especializados en el ámbito audiovisual, como parte de las iniciativas paralelas que complementan la competencia principal.

El encuentro con pobladores del Consejo Popular Reforma devino una de las actividades de vinculación comunitaria previstas durante las jornadas del certamen, a la que se suma, además, la visita al municipio de Remedios, Octava Villa de Cuba, y los intercambios con los públicos en la Empresa de Telecomunicaciones y el Museo Azucarero de Caibarién.

Santamareare —espacio que debe su nombre a un pequeño caracol de la costa norte central— completa la trilogía de eventos nacionales de la Asociación Nacional de Audiovisuales y Radio, junto a los de La Habana y Santiago de Cuba.

Por su tradición radial, que incluyó las primeras transmisiones irregulares realizadas por el asturiano Manolín Álvarez, antecedente de las emisiones regulares iniciadas por Luis Casas Romero el 22 de agosto de 1922, cada año el norteño municipio de Caibarien se convierte el escenario propicio para acoger lo más valioso de la producción audiovisual en Cuba.

Escuche y descargue la propuesta radial:

Premio Santamareare 2025: por el arte radial y televisivo (+Fotos). Portal de la Radio Cubana.

La gala de premiaciones del Festival Santamareare 2025 rindió homenaje a la Premio Nacional de Radio Caridad Martínez.

Estuvieron presentes el miembro del Buró Provincial del Partido Isael Rodríguez Rodríguez; Mabel Machado Luna, coordinadora de programas y objetivos del Gobierno Provincial del Poder Popular en Villa Clara; Yuzaima Cardona Villena, directora general de la Radio Cubana; y eminentes artistas de la televisión y el medio radial en Cuba.

Premios del Santamareare 2025

El prometedor programa del evento cumplió las expectativas de quienes se dieron cita en Caibarién, sede fundacional del evento anual de carácter nacional que promueve la UNEAC en Villa Clara.

Unas 80 obras en concurso, procedentes de 10 provincias cubanas, evaluaron los jurados de la edición 41 del Premio Santamareare, y estos son los resultados:

Premio especial «Caridad Martínez in memoriam» a la actriz Yolepsis González Reyes por su interpretación en la obra «El eslabón de una cadena rota»; la Distinción «Agesta in memorian» se entregó al artista más destacado: Ángel Luis Martínez, y el Comité organizador otorgó un reconocimiento especial a la familia Luberta-Martínez, recibido por su hijo Albertico, heredero de las grandes enseñanzas artísticas de sus padres para la realización.

El Premio a la Mejor actriz en Radio lo mereció Yolepsis González Reyes por su interpretación en «El eslabón de una cadena rota»; Ángel Luis Martínez en los acápites Actuación masculina y Guion por su obra «Escombros», y por su Musicalización lo recibió Enmanuel Yanes.

Jorge Luis Cruz obtuvo el Premio por la Dirección del dramatizado «El eslabón de una cadena rota», mientras Alien Fernández por la Realización de sonido en «Días de triunfo».

El jurado de Televisión concedió el Premio al Guion de «Te doy mi voz», de María Karla Recio; en Dirección a César Irigoyen por el podcast de la sexualidad, del Proyecto Yoytu; en Fotografía a Jorge Luis Frías en la ficción «El reverso de la moneda», obra en la que mereció premio en actuación femenina la actriz Yordanka Ariosa. El Premio en Edición correspondió a Orestes Martínez en la ficción «El reverso de la moneda» y en Locución le fue otorgado a Rosalía Arnáez por la serie » Siempre la Fornés».

El Gran Premio en Televisión fue concedido a Ardelio Parrado por su documental «Cuando las ondas irrumpieron en el aire».

Al concluir la premiación, Yuzaima Cardona, directora general de la Radio cubana, felicitó a los participantes en el certamen que marca una pauta en el quehacer radiofónico y audiovisual del país como referente para los artistas de ambos medios; se refirió al prestigioso jurado que tuvo la responsabilidad de discernir los lauros y al decisivo apoyo de las autoridades locales y de la provincia para lograr el Festival en el escenario privilegiado donde se iniciaron las transmisiones de radio del país, y a los realizadores por honrarlo, al presentar obras de gran calidad artística.

Samuel Urquía Álvarez, presidente de la Filial de Audiovisuales del Comité provincial de la UNEAC, dejó abierta la convocatoria a la edición 42 del Premio Santamareare que tendrá dedicatoria especial a los 50 años del Cine Club Cubanacán.

Premio Santamareare 2025: convocatoria abierta a realizadores de radio y audiovisuales en todo el país. Televisión cubana.

Caibarién, Villa Clara, volverá a convertirse en el epicentro de la radio y la televisión cubanas con la celebración de la 41 edición del Premio Santamareare, del 27 al 29 de noviembre de 2025. Todos los realizadores de la radio y el audiovisual del país, sean o no miembros de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), están invitados a participar en este certamen, que desde sus inicios se ha consolidado como una de las citas más importantes para los creadores de los medios de comunicación en Cuba.

«No es por gusto que el evento se realice en Caibarién: allí tuvieron lugar las primeras transmisiones de radio por parte de Manolín Álvarez», explicó el locutor Samuel Urquía Álvarez, presidente de la Filial de Audiovisuales y Radio en el Comité Provincial de la UNEAC.

La edición 2025 estará dedicada a tres efemérides trascendentales: el 75 aniversario de la Televisión Cubana, el 40 aniversario de Radio Caibarién (CMHS) y los 20 años de Centro Norte Televisión (CNTV), institución con gran impacto en la región central del país.

Entre las actividades teóricas y culturales, destacan un conversatorio con la actriz*Mirta Ibarra, Premio Nacional de Cine 2025, y la presencia del periodista santiaguero Reinaldo Cedeño, reconocido por su obra en torno a los medios de comunicación. Además, la editorial En Vivo presentará y pondrá a la venta libros dedicados a la televisión.

Novedades del certamen

Como novedad, la categoría de radiodocumental se incluye oficialmente en competencia, un género que, como resaltó Urquía, «necesita mucha investigación y dedicación, y que no todos los periodistas asumen por el esfuerzo que conlleva».

La edición también abre espacio a las producciones para internet, reconociendo las nuevas formas de creación y distribución de contenidos audiovisuales y radiofónicos en el contexto digital actual.

Un momento especial será la entrega, por única vez, del Premio Especial Caridad Martínez in memoriam, dedicado a la destacada realizadora y Premio Nacional de Radio fallecida este año, quien desde los inicios estuvo vinculada al Santamareare junto a su esposo, Alberto Luberta. El galardón será entregado por su hijo, Alberto Luberta Martínez, a un artista que sobresalga en dramatizados, ya sea en la dirección, actuación, musicalización, guion o grabación.

Convocatoria y bases

Las obras que concursen deberán haber sido producidas, transmitidas o exhibidas entre el 1 de diciembre de 2024 y el 8 de octubre de 2025. Cada creador podrá participar con una obra por categoría, acompañada de su respectivo guion.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 9 de octubre de 2025 en el Comité Provincial de la Uneac en Villa Clara (calle Máximo Gómez No. 107, entre Martí y Julio Jover, Santa Clara). También podrán enviarse obras en formato digital mediante el correo electrónico santamareare@gmail.com

El certamen contempla competencias en radio (programas dramatizados, culturales, musicales, infantiles y radiodocumentales, entre otros) y audiovisuales (ficción, documentales, promocionales, programas culturales y producciones para internet).

Se entregarán Grandes Premios a la obra más sobresaliente en cada medio, dotados con diploma artístico y 15 000 pesos en moneda nacional, además de diplomas en especialidades como guion, dirección, actuación, locución, fotografía, musicalización, edición y realización de sonido.

Asimismo, se otorgará la Distinción Agesta in memoriam, que honra al realizador de radio Luis Agesta Hernández, fundador del Premio Santamareare. Este reconocimiento se concederá al artista más destacado del evento y estará acompañado de diploma, obra de arte y 10 000 pesos en moneda nacional.

Caibarién, cuna de la radio en Cuba

Fiel a su historia, el Premio Santamareare 2025 regresa a Caibarién, la Villa Blanca, donde tuvieron lugar las primeras transmisiones de radio en Cuba. Allí, entre talleres, muestras y encuentros profesionales, se celebrará un evento que no solo rinde homenaje al pasado de nuestros medios, sino que también proyecta el futuro de la radio y la televisión en el país.

Premian 14 obras en Santamareare 2025 en Villa Clara. Agencia Cubana de Noticias.

El Gran Premio en la categoría de Televisión recayó en el documental Cuando las ondas irrumpieron en el aire, del realizador Ardelio Parrado, quien declaró vía telefónica a la Agencia Cubana de Noticias que este reconocimiento constituye un estímulo para continuar explorando la memoria histórica del medio audiovisual en Cuba.

Por otra parte, la sucursal de Artex en Villa Clara entregó, de manos de su gerente general Jorge Luis Santana Porto, premios colaterales como parte del festejo por el Santamareare 2025, y ofreció un recorrido a los participantes por algunas de las dependencias del territorio con mayor aceptación debido a la calidad y la diversificación de sus ofertas, dentro de las que destacan el bar Corona y la tienda mixta Aurora.

Al concluir la ceremonia, Yuzaima Cardona, directora general de la Radio cubana, felicitó a los participantes en un certamen que, según sus palabras, marca una pauta en el quehacer radiofónico y audiovisual del país y se erige como referente para los artistas de ambos medios.

El Caracol del Centro entregó sus premios. Portal Cuba.cu

Por otra parte, la sucursal de Artex en Villa Clara entregó, de manos de su gerente general Jorge Luis Santana Porto, premios colaterales como parte del festejo por el Santamareare 2025, y ofreció un recorrido a los participantes por algunas de las dependencias del territorio con mayor aceptación debido a la calidad y la diversificación de sus ofertas, dentro de las que destacan el bar Corona y la tienda mixta Aurora.

Imagen: tomada del perfil de Facebook de María Elena Villegas.