Cuba en festival, ya está rodando cine

La edición 46 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano (FINCL) tiene su sede central en La Habana del 4 al 14 de diciembre de 2025, con un programa variado que reverencia el centenario de Alfredo Guevara, los 65 años del Cine móvil del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) y las cuatro décadas de la Federación de Cines Clubes de Cuba.

Asimismo, se reservan homenajes para la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, la Cinemateca de Cuba, Animados ICAIC y el Noticiero ICAIC Latinoamericano, por enmarcar en este año relevantes aniversarios vinculados a su impronta.

Como novedad, el Festival incluye en su programación a un país en Foco: México, donde destaca por sus 80 años de labor Estudios Churubusco, que merece el Coral de Honor en esta edición.

De acuerdo con los organizadores del evento cinematográfico, se inscribieron un total de 1638 obras, de las que 1044 son filmes, 120 carteles y 474 guiones. La selección oficial cuenta con un total de 222 obras, provenientes de 42 naciones.

El Sector Industria del Festival contempla la participación de diez títulos que compiten por el Premio Coral de Postproducción, donde empresas aliadas entregarán premios para la finalización de estas obras. Precisamente, el evento continuará propiciando un mayor acercamiento a la industria, junto a espacios teóricos habituales y de estreno.

Regresa por tercer año consecutivo el espacio Retos y Nuevos Caminos, con la colaboración con el Fondo de Población de Naciones Unidas. Alfredo Guevara y Latinoamérica propiciará otros intercambios teóricos, con el auspicio de la UNESCO.

La Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV) organiza en el contexto del FINCL el espacio Nuevas Miradas; mientras que Estudios de Animación del ICAIC coordina el Foro de Animación Juan Padrón In Memoriam; y el Taller Oportunidades y Desafíos del Audiovisual es coauspiciado por la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y el Instituto de Información y Comunicación Social (ICS).

En su primera edición, el MECLA-Isla abierta se erige como una plataforma estratégica clave para visibilizar las potencialidades de la industria cinematográfica en Cuba. Precisaron los organizadores que esta iniciativa articulará a actores fundamentales del ecosistema audiovisual de América Latina y el Caribe —creadores, empresas, desarrolladores, instituciones y startups— con el objetivo de generar vínculos productivos y comerciales en torno a los avances tecnológicos contemporáneos.

También El cine restaurado de vuelta a las pantallas es un espacio teórico que continuará el debate abierto el pasado año acerca de la distribución y exhibición del cine restaurado. Como valor agregado estará presentándose un proyecto regional para atender el tema.

El Festival mantiene las mismas secciones de ediciones pasadas. El Concurso latinoamericano comprende las categorías de Largometraje de Ficción, Ópera Prima, Largometraje Documental, Cortometraje, Animación, Otros Territorios, Cine Queer (Premio Arrecife), Guion Inédito, Cartel y Postproducción.

A las secciones competitivas se suma Latinoamérica en perspectiva, Panorama contemporáneo internacional, Cine y nueva televisión. Esta última propone una mirada hacia la televisión de los BRICS, como ente que representa nichos importantes del cine y el audiovisual en el mundo.

Forma parte también de la selección oficial del evento, Entornos, con una serie de títulos y eventos cuya importancia trasciende a otros ámbitos de la realización cinematográfica, cultura, política y sociedad.

Disponibles las proyecciones cinematográfica en los cines Yara, Acapulco, 23 y 12, Charles Chaplin, La Rampa y Riviera. Con una programación específica, serán subsedes el Multicine Infanta y la sala Alfredo Guevara del Colegio de San Gerónimo.

Para quienes aman el séptimo Arte, en cines de otras provincias cubanas, habrá posibilidad de apreciar una muestra de películas mexicanas incluídas en el programa del Festival.

Algunos canales de la Televisión Cubana prevén, asimismo, una programación de títulos durante los días del evento, lo cual propiciará el acercamiento al cine latinoamericano y caribeño de otras ediciones.